Cuál fue el blooper que convirtió a Anne Hathaway en una estrella

Anne Hathaway se convirtió en una de las referentes más importantes de la industria cinematográfica, a raíz de una muy importante carrera y con aquel debut en la pantalla grande con 'Diario de una princesa' de Disney, allá por 2001. Sin embargo, con todo esto hay una llamativa historia que la vincula con su salto a la fama. Se trata de un blooper del que fue protagonista.

Todo nos lleva a aquella primera película que realizó Hathaway y que también le valió un reconocimiento, 'Diario de una princesa'. Pero en este caso apuntamos a algo que no pasó delante de las cámaras, sino a un desliz que tuvo durante el casting cuando audicionó para el papel.

En aquel entonces, Anne se encontraba por pura casualidad en Los Ángeles, observó la convocatoria para la película. No tenía expectativas, pero se presentó al casting, la hicieron pasar y le ofrecieron una silla para sentarse.

Hathaway confesó estar muy nerviosa a la hora de audicionar, y es que entre las actrices que participaban por el papel estaban Reese Witherspoon, Cameron Díaz, Kirsten Dust, Brittany Murphy y Liv Tyler, quien era la favorita de los productores.

"Recibir el guión y audicionar para ese proyecto fue electrizante. Dije 'Oh, por Dios ¿Julie Andrews estará en ella? Ok, ok. Concéntrate, concéntrate, concéntrate'", le contó Anne a la revista People, tratando de explicar la tensión que sentía. Fue cuando sucedió dicho blooper, porque cuando intentó sentarse calculó mal y se fue directamente al piso. Se llevó una tremenda caída.

"Soy muy torpe, desordenada, desaliñada, del tipo que se mete en la tierra y que rompe su ropa. Tiro las lámparas y tengo moretones en los lugares más extraños", agregó entre risas la actriz. De hecho, también es conocida la historia de que hay una caída que se da dentro de esa película que no fue actuada, sino que fue una caída real que sufrió al resbalarse.

Anne Hathaway protagonizó un inesperado blooper cuando fue al casting de 'Diario de una princesa' (Foto: Disney Plus)

Volviendo a aquella situación del casting, y lejos de sentirse avergonzada o sonrojarse, la actriz se levantó con muchísima naturalidad, se levantó y se acomodó. Por más tonto que suene, esa misma actitud que tomó ante un suceso totalmente sorpresivo, dejó encantados a los productores.

De un momento a otro, de ser una chica más y antes de ser audicionada, pasó a estar en el centro de las miradas y llamó mucho la atención, convirtiéndose en candidata al rol de Mia Thermopolis. Las sospechas terminaron de confirmarse cuando la actriz, que en aquel entonces tenía unos jóvenes 18 años, hizo el casting y logró convencer a todos. Anne Hathaway competía contra grandes actrices pero logró hacerse con el papel principal (foto: GETTY)

Además, cuentan que tenía otra cualidad física que terminó de convencer a los directores: uno de ellos dijo que tenía el "pelo de princesa", ideal para el rol. Todo eso, incluyendo aquel accidente, fue lo que se ganó el corazón de Garry Marshall, el productor y director que le tomó la prueba.