Las pruebas de que Piqué engañó a Shakira salen a la luz

Finalmente, salieron a la luz las pruebas de que Piqué engañó a Shakira. Al parecer, la cantante colombiana sospechaba y por eso contrató a una agencia de detectives privados para corroborarlo.

Ha pasado un tiempo desde que la pareja, a través de un comunicado, anunció el fin de su relación. Desde entonces, no pararon de surgir cientos de rumores y uno de ellos está relacionado con la presunta infidelidad por parte del futbolista del Barcelona.

Vale recordar que antes de que la ruptura de Shakira con Gerad Piqué se hiciera pública, según informaciones publicadas por el medio El Periódico, el jugador habría vuelto a vivir a su piso de soltero como también a su vida nocturna.

Así es cómo la periodista Laura Fa soltó la bomba de que la razón de la separación era por una infidelidad del deportista. A partir de ese entonces, empezaron a circular varios nombres de la presunta amante en cuestión y también la forma en la que la cantante se habría enterado de que la engañaba.

Luego, según el programa El Gordo y la Flaca, se dio a conocer que la artista colombiana habría contratado una agencia de detectives para descubrir si el engaño del jugador azulgrana era cierto. Ahora, tras haber pasado varios meses, salieron a la luz las pruebas.

Las pruebas: Shakira descubrió que Piqué la engañó

Tal y como ya lo habían contado en el programa de Univisión, Shakira confirmó la infidelidad con las pruebas que la agencia de detectives le mostró. Sin embargo, para sorpresa, los profesionales fueron los que la "traicionaron" divulgando parte de toda esa información a los medios de comunicación.

Lo cierto, es que las pruebas eran imágenes exclusivas. Por su parte, la bailarina logró tener todas esas imágenes de su expareja en sus manos: todas eran situaciones comprometedoras con otra mujer.

Shakira tiene muestras contundentes de que Piqué la engañó mientras estaban casados.

Una vez más, en el programa de El Gordo y la Flaca revelaron además que esas fotos nunca saldrían a la luz. Y es que la artista pagó por ellas y decidió mantener su privacidad para respetar a sus hijos. No obstante, el periodista Jordi Martín, en el mismo programa no se guardó nada y contó más detalles:

"Shakira no quería que saliera la noticia. Gerard es el que ha forzado a que saliese. En el momento en el que sale lo de la chica, yo me pongo a averiguar quién es... Tiene 22 años y me dicen que es azafata por las noches en una discoteca que frecuenta mucho Piqué".