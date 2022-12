Luego de separarse de Shakira, Gerard Piqué habría terminado su relación con su novia Clara Chía Martí

Shakira y Gerard Piqué han tenido uno de los años más movidos de su vida personal. Luego de 10 años de relación la pareja de famosos puso punto final a su historia de amor. El desenlace no fue para nada bueno ya que el exjugador del Barcelona cometió una infidelidad que la cantante colombiana no pudo resistir.

Luego de oficializar su separación con Shakira, Gerard Piqué oficializó su relación amorosa con Clara Chía Martí. Ella es una española que forma parte de la empresa que posee el deportista. La paz parece todavía no llegar a la puerta de estos protagonista ya que, aunque nadie lo crea, aparecieron rumores sobre una nueva separación.

Shakira y Gerard Piqué tienen dos hijos llamados Milan y Sasha.

Según reportó un programa español, Gerard Piqué y Clara Chía Martí están atravesando una fuerte crisis de pareja. Este rumor apareció en el programa "Fiesta" que informó el 4 de diciembre que esta pareja había llegado a su fin. Los motivos, según dijeron, fueron por la presión mediática y por que extrañaba a su ex Shakira.

Sin embargo el portal Vanitatis desmintió este rumor y en su nota afirmó que todo entre ellos estaba bien. Una fuente cercana a la pareja dijo a este mencionado sitio de noticias: "No sé de dónde ha salido la noticia, pero no y no. No han roto, siguen juntos. Todo está como antes. Nada de crisis, ni temas raros".

Gerard Piqué oficializó en junio su relación con Clara Chía Martí.

Esta información no calmó las aguas y ya se instaló que la pareja no está viviendo sus mejores momentos, sobre todo por la presión mediática y por la relación de Gerard Piqué con sus hijos.