El look vintage de Miley Cyrus que impactó a sus fans

Miley Cyrus es una de esas figuras de Hollywood que prácticamente creció rodeada de flashes. Desde muy chica la mega estrella ha estado en boca de todos, con una marcada transformación por completo desde su niñez, adolescencia y ahora su vida adulta.

Todo alrededor de Cyrus cambió con el paso de los años, desde su carácter, su música pero también con su forma de vestir. Sus looks han ido evolucionando, pasando por diferentes estilos que no sólo marcaron etapas de su vida sino que también demostraron que puede ser una referente de la moda.

Vestida por la reconocida y prestigiosa firma Gucci, Miley demostró cómo llevar un impresionante look al que le agregó su particular estilo rebelde y salvaje. Pura personalidad para llevar un atuendo que enmarcó su figura y dejó en claro por qué es una femme fatale.

Audaz como de costumbre, la cantante optó por un corset negro y nude vintage de tul, con el diseño del logotipo bordado. Para la parte de abajo una falda de cuero con medias de red transparente.

Miley completó esta propuesta con anteojos negros, un abrigo de lana largo color claro y unas sandalias de cocodrilo en negro junto a una cartera de la misma firma en negro. No es la primera vez que la artista se viste con la firma italiana, pero sin dudas ha dado nuevamente qué hablar.

Pero claro, este outfit terminó revolucionando mucho más las redes cuando se supo que el diseño fue hecho en exclusiva para la estrella, una prenda de lujo total y extremadamente costosa. Eso ya nos puede dar una idea de lo elevadas que son las sumas que se manejan para completar este vestuario de Cyrus.

Miley Cyrus, tendencia una vez más (Foto: Instagram @mileycyrus)

Resumiendo: el corset tiene un valor de 1650 dólares y la falda otros 4300 dólares. A esto, según la web oficial, hay que sumarle el impresionante abrigo de 4890 dólares. Las sandalias quizá sean lo más económico de este look, aunque de todas formas resultan ser súper exclusivas: 920 dólares.