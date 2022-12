Luciendo un minishort, África Zavala enseña su perfecta figura y deslumbra a todos

Una vez más la actriz y modelo mexicana África Zavala se quedó con las miradas de todos en las redes sociales. En las famosas historias de Instagram compartió un par de videos que se viralizaron el web. En los mismos su impactante belleza y estado físico fueron el centro de atención de los clip.

África Zavala publicó un material audiovisual que llamó la atención de sus fans de todas partes. En los mismos aparece la presentadora mexicana luciendo un conjunto de color rojo que se compone por una blusa y un minishort de color rojo que dejó en evidencia la perfecta figura que tiene a sus 37 años.

El look que vistió África Zavala estuvo se completó con un sombrero de vaquero del mismo tono y unas sandalias de color piel que estilizó su figura. En el material audiovisual quedó demostrado las tonificadas piernas que tiene la nacida en Ciudad de México. Ella es una persona que se dedica a realizar ejercicios diariamente.

En cuanto a su faceta profesional, África Zavala será parte de la octava temporada de "El señor de los cielos" que tiene como fecha de estreno el próximo 17 de enero, a través de la pantalla de Telemundo.

Sobre su papel en la mencionada tira, África Zavala dijo lo siguiente: "Mecha es buena, buena, buena, a ella no le gustan las injusticias, ayuda muchísimo a la gente, es una mamá trabajadora que ha salido adelante, le encanta cocinar, le encanta ayudar, la verdad es que es un personaje que me encanta, porque nos enseña a esos mexicanos que somos tan luchadores para salir adelante, y algo tan bonito de este personaje, es que le gusta ayudar, no le gustan las injusticias y de ahí, ya veremos qué pasa con Aurelio Casillas, no quiero decir más".