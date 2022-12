Insólito, Ángela Aguilar reveló por qué nadie la puede tocar

Ángela Aguilar es una de las cantantes más importantes de la música regional mexicana actual. A sus 19 años ha demostrado que es dueña de un talento que no tiene límites. Recientemente es tendencia en diversos portales de noticia por unas declaraciones que hizo sobre su persona.

En el material audiovisual, Ángela Aguilar reveló por qué nadie la puede tocar. Ella no permite que nadie le ponga un dedo encima antes de una presentación. En entrevista con el show de radio 'Todo para la mujer', contó que una de las cosas que le gusta hacer es aislarse antes de un concierto, sin importar lo que esté pasando a su alrededor.

Ángela Aguilar deslumbra con sus posteos en redes sociales.

Sobre este toc que tiene, la nacida en Los Angeles, California dijo lo siguiente: "Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada, trato de estar muy enfocada en lo que voy a hacer". Además Ángela Aguilar agregó: "Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes del show para poder estar super bien vocalmente".

Con una fuerte declaración la hija de Pepe Aguilar dijo: "Llega a un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, (que) digo ' ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar. Normalmente me pongo como si estuviera castigada en una esquina, por ahí. Literalmente me enfoco".

Además de ser una excelente cantante, Ángela Aguilar es una brillante modelo.

Ángela Aguilar es una de las artistas mexicanas más populares de la actualidad. Ella posee un talento tan grande que con su bella voz cautiva a todos sus seguidores. Además la joven cantante posee una belleza que encandila las redes sociales.