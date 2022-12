Así reaccionó Shakira al encontrarse con la mamá de Gerard Piqué en el festejo navideño de sus hijos

En algunas ocasiones, cuando una pareja se separa, la buena relación con los suegros se mantiene por el respeto que ha quedado entre las partes. Al parecer, en el caso de Shakira con Monserrat Bernabeu, la madre de Gerard Piqué, no se da esto. Y es que la cantante colombiana y su exsuegra evidentemente cortaron relación luego de la polémica ruptura y el escandaloso noviazgo del deportista con Clara Chía.

Recientemente, este distanciamiento se vio reflejado en el festejo navideño de la escuela de los hijos de Shakira, donde algunos medios españoles acusaron a la cantante de reaccionar mal ante la presencia de su exsuegra.

En octubre pasado la situación fue distinta. Shakira y Monserrat Bernabeu se encontraron en un evento deportivo de los hijos de la cantante, y según lo reportado por el periodista Jordi Marti, ambas mujeres se saludaron de manera cordial e incluso hablaron por unos minutos.

De acuerdo al periodista, uno de los temas que tocaron en esa breve conversación fue la opinión de Montserrat Bernabeu sobre Clara Chía Martí, la novia de Gerard Piqué. La madre del exfutbolista le habría dicho a Shakira que la joven es una persona "educada y cariñosa". Esas fueron las últimas palabras entre la cantante y su exsuegra.

Como se ha hecho costumbre, Shakira y Gerard Piqué coinciden en los eventos de sus hijos, pero no se dirigen la mirada.

Medios españoles informaron que el pasado 1 de diciembre, cuando fue el festival navideño de Sasha y Milan, tanto Shakira como Gerard Piqué acudieron al evento, así como también el hermano de la colombiana y la madre del ex jugador.

Como se volvió costumbre cada evento de sus hijos, a pesar de estar en el mismo lugar no se dirigieron la palabra ni cruzaron miradas. Sin embargo, se esperaba que la colombiana saludara a Monserrat Bernabeu, pero esto no ocurrió así. La reacción de la colombiana fue ignorarla al igual que a Piqué. Este hecho fue criticado por cientos de medios españoles, quienes aseguraron que la educación debe ir ante todo y debería saludar a su exsuegra aunque ya no esté junto a su hijo.