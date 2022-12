Cómo qué estrella de Hollywood le gusta ser a Taylor Swift

Todos tienen un referente en el mundo del espectáculo del cual preguntarse cómo sería estar en sus zapatos, al menos, una vez en la vida. Saber cómo vive su día a día, cómo se desenvuelve en su ámbito, y hasta cómo piensa. Pero eso no solo le pasa a la gente común, sino también a otras celebridades de otro ambiente.

Entre esas personalidades, está Taylor Swift, cantautora estadounidense, nacida el 13 de diciembre de 1989, dueña de canciones que llegaron a hits mundiales, como Anti- Hero, Love story, Shake it off y Look what you made me do, entre otras. También cuenta con una trayectoria actoral en películas como Cats y Amsterdam y en series como CSI y New Girl, pero en todas tuvo papeles secundarios o menores.

Es en este ámbito, el del cine, que Taylor tiene un referente con el que llegó a obsesionarse, a tal punto de querer estar en su lugar alguna vez. En todas las entrevistas en las que se lo mencionan, ella no tiene más que palabras elogiosas para sus trabajos y hasta reconoció que lo considera un verdadero genio.

Este ídolo es el director, guionista y productor mexicano Guillermo del Toro, y Swift se adentró en el universo de sus películas durante el confinamiento que el mundo sufrió en 2020 debido a la pandemia por el COVID-19. Tras ver dos de sus producciones en los tiempos de encierro, hizo que todo su mundo cambiara.

“Recuerdo haber visto dos películas seguidas de Guillermo del Toro, El Espinazo del diablo y El Laberinto del Fauno, y todo mi mundo se convirtió en un cuento de hadas y bosque e increíbles criaturas. Estaba tan deslumbrada por estas películas”, expresó en una entrevista durante el Festival Internacional de Cine de Toronto en 2021. Sin embargo, La forma del agua es su largometraje favorito.

Este año, durante la sesión de preguntas y respuestas del evento Women in Entertainment Power 100, volvió a mostrar su idolatría por el director, señalando que, si tuviera que cambiar lugares con alguien, definitivamente sería él.

“Imagínate tener esa imaginación, ese vocabulario visual y ese asombroso cuerpo de trabajo”, expresó con admiración y añadió: “Tener esos rangos de narración y de alguna manera imprimas tu huella distintiva y artística en cada obra. Y todavía, Guillermo parece estar aún entusiasmado y curioso por seguir con su trabajo. Un día con su mente sería fascinante”.

Recordemos que, además de cantante y actriz, Taylor Swift también es productora y directora, por lo que no sería errado mencionar que Del Toro es uno de sus más grandes referentes en la función, además de una gran inspiración, como lo fue en la producción de su álbum Folklore, realizado durante la época de confinamiento.