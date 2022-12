Cazzu dio un show en México, gastó al público y fue abucheada

Cazzu está en pareja con el músico Christian Nodal, uno de los artistas más reconocidos de México. La jefa del trap, tal como se la conoce a la cantante argentina, hizo una presentación en el país natal de su novio.

Lo llamativo fue que durante su gira “Nena Trampa Tour”, Cazzu fue protagonista de un chiste o intento de humorada que fue muy mal recibido por sus fanáticos.

La jujeña quiso hacer referencia a la victoria de la Selección Argentina con su par de México. “¿Están tristes porque perdieron, no?” lo que generó un chiflido unísono en el lugar.

Ante la negativa del público intentó arreglarlo: “No, loco, aguante México, wacho ¿qué onda? El que no salta es de Argentina", intentó calmar al público, pero no resulto.

El público comenzó a cantar un cántico de cancha a favor de México a lo que Cazzu dijo. "Felicidades loco, hicieron tremendo partido, mal ahí. No lo vi, no me gusta el fútbol. A mí me gusta la música, ¿a ustedes les gusta la música?”, dijo para intentar dar por finalizado el tema, pero la polémica se viralizó.