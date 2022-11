Julia Roberts confesó su fórmula para que su matrimonio funcione

Julia Roberts es una de las mega estrellas más importantes que tiene el mundo del espectáculo. Hollywood es un lugar que cobijó y vio crecer a grandes artistas, aunque existen pocos casos como el de la actriz, consolidada desde hace muchos años y en lo más alto de la industria.

Lo cierto es que, con tanta exposición, parecería difícil tener una vida tranquila y sustentable. Sin embargo Julia es un ejemplo único de cómo sostener una relación íntima y de pareja después de más de 20 años casada con el mismo hombre, Danny Moder, sin escándalos y con la llama del amor siempre encendida.

Roberts contrajo matrimonio en julio de 2002 con Moder y nunca se arrepintió. El año anterior la actriz se encontraba rodando la película 'La mexicana', la cual protagonizó junto a Brad Pitt. En aquel entonces, ella ya era una figura consagrada en Hollywood y venía de ganar un Oscar en 2000 con la película 'Erin Brockovich', además de otras tantas distinciones.

Detrás de cámaras se encontraba trabajando Danny, quien era primer asistente y director de fotografía del film. Él estaba casado con la maquilladora argentina Vera Steimberg, mientras que Julia estaba en pareja con el también actor Benjamin Bratt. Sin embargo, se dice que entre ellos se dio un flechazo inmediato y surgió el amor.

Son muy pocas las parejas de Hollywood que han durado décadas casadas, y una de ellas es que la que tiene la famosa figura con su esposo. Juntos, son padres de tres jóvenes: los mellizos Phinnaeus y Hazel, de 17 años, y Henry, de 15.

Viviendo esta primavera eterna en el amor, la actriz fue entrevistada por estos días y entre otras cosas habló de su secreto para llevar un matrimonio tan sólido. La artista destacó que todas las facetas tienen absoluta importancia para mantener viva la llama del romance.

"Siempre digo lo mismo, y me mantengo firme. El secreto es darse mucho cariño, en todos los sentidos", aseguró Julia en diálogo con el sitio E! Online. La estrella dejó claro que el contacto físico y sexual, con la debida frecuencia, sirve para aliviar las tensiones de la convivencia y evitar que otros problemas surjan..

Hace poco, la pareja festejó sus 20 años de matrimonio y Julia le dedicó un tierno mensaje a quien considera no solo su pareja sino su compañero y mejor amigo. "Veinte. No puedo dejar de sonreír, no puedo dejar de besarte”, escribió la artista. Definitivamente, la constante muestra de afecto, los posteos y mensajes que se dedican, y mucho más, resultan ser las claves para sostener un matrimonio feliz.