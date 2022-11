El vínculo cercano entre los padres de Julia Roberts y Martin Luther King Jr.

Estados Unidos siempre fue un escenario complicado para las personas afrodescendientes. Aunque el racismo y la discriminación son males que se combaten todos los días, las sociedades no pueden escapar de esta condena. Hace 60 años el panorama no sólo era mucho más aberrante sino que existían fuertes amenazas de muerte para cualquiera que osara desafiar normas ridículamente impuestas. La familia de Julia Roberts no se dejaba amedrentar y llegaron a formar un vínculo muy cercano con Martin Luther King Jr y su esposa, quienes en un acto de cariño y agradecimiento, terminaron pagando los gastos de hospital el día que Julia nació.

La actriz de 55 años, dio a conocer que la pareja hizo el gesto, debido a que sus papás no podían pagar la tarifa del hospital. Asimismo, la protagonista de Mona Lisa dijo que sus padres establecieron una amistad muy cercana con los King mientras vivían en Atlanta y dirigían una escuela de teatro.

“Un día Coretta llamó a mi madre y le preguntó si sus hijos podían ser parte de la escuela porque estaban teniendo un difícil encontrar un lugar que aceptara a sus hijos. Mi mamá dijo: -Claro, ven aquí-, así que todos se hicieron amigos y nos ayudaron a salir de un apuro”, contó la actriz.

La familia de Julia Roberts tenía una relación muy cercana con Martin Luther King Jr. y su esposa.

Se informó que un miembro del Ku Klux Klan hizo estallar un automóvil afuera de una de las obras de teatros de los padres de Julia Roberts en el año de 1965, en respuesta a que la hija de King Jr., Yolanda, fuera elegida para un papel en el que besaba a un actor blanco. El periodista Gayle elogió la decisión de los papás de Roberts como 'extraordinaria' porque la gente no veía 'niños negros interactuando con niños blancos en la escuela de actuación', en ese momento.

Julia Roberts celebró su cumpleaños número 55 el viernes pasado compartiendo una selfie en Instagram, tomando una taza de café rodeada de globos rosas y dorados. “¡Sintiendo el amor y la magia en mi 55 cumpleaños!”, tituló la foto.

La actriz también rindió homenaje a su esposo Danny Moder y su vida con sus hijos, los gemelos Hazel y Phinnaeus, de 17 años, y su hijo Henry, de 15, diciendo. “La vida que he construido con mi esposo, [y] la vida que hemos construido con nuestros hijos, eso es lo mejor. Para volver a casa al final del día, triunfalmente, para ellos”.