El escandaloso motivo oculto que lo llevó a Gerard Pique a retirarse

En un año adverso producto de su separación de Shakira y un bajo rendimiento en el Barcelona donde perdió la titularidad en el último tiempo, Gerard Piqué decidió ponerle punto final a su carrera. Según algunas versiones, la decisión del futbolista responde a un intento por darle un cierre a un 2022 adverso en varios sentidos.

A los 35 años, el catalán anunció su retiro de la actividad a través de sus redes sociales. El partido ante el Almería en el Camp Nou será el último de una carrera plagada de títulos, aunque con menos relevancia en el equipo desde el arribo de su ex compañero Xavi Hernández como director técnico del conjunto blaugrana.

Piqué publicó un mensaje destinado a los hinchas del Barcelona para terminar con los rumores alrededor de su futuro y dijo: “Culés, soy Gerard. Hace semanas, meses, que mucha gente habla de mí. Hasta ahora no he dicho nada, pero ahora quiero ser yo quien les hable de mí. Como muchos de ustedes, soy del Barça desde siempre. Nací en una familia muy futbolera y muy culé. Desde muy pequeño yo no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça”.

“Últimamente he pensado mucho en ese niño. En qué hubiera pensado aquel Gerard si le hubieran dicho que cumpliría todos sus sueños. Que llegaría al primer equipo del Barça, que ganaría todos los títulos posibles. Que sería campeón de Europa y del mundo. Que jugaría al lado de los mejores de la historia. Que sería uno de los capitanes. Que haría amigos por siempre”, expresó resaltando los logros acumulados en su trayectoria.

En el 2022 atravesó muchas adversidades que según señaló Jordi Martin, paparazzi que cubre desde hace varios años a Piqué, lo impulsaron a tomar la determinación de retirarse. A su separación de la cantante colombiana, con quien mantiene una disputa legal por la custodia de los dos hijos en común, le siguió un tumultuoso romance con Clara Chía Marti y una magra sorpresa al conocerse que en una de sus propiedades donde planeaba edificar un hotel se encontraron 250 tumbas.

“Hace 25 años que entré en el Barça. Me fui y volví. El fútbol me lo ha dado todo. El Barça me ha dado todo. Y ahora que los sueños de ese niño se han cumplido quiero decirles que he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Pasaré a ser un Culé más, animaré al equipo y transmitiré mi amor por el Barça a mis hijos. Tal y como mi familia hizo conmigo. Tarde o temprano volveré. Nos vemos en el Camp Nou. Visca el Barça, siempre”, cerró su menaje Gerard.

De cara al futuro, desde sus tiempos de futbolista anunció su deseo de ser presidente del Barcelona, institución donde desarrolló casi la totalidad de su carrera y a la cual lo une un vínculo sentimental. A su vez, continuará con sus tareas con la compañía Kosmos Global Holding S.L.

Piqué es el quinto jugador con que más partidos disputo representando al Barcelona con 615 actuaciones, en las que convirtió 52 goles y ganó 36 títulos, entre los que se destacan tres Champions League. Además, se consagró campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.