Quiénes y cómo son las Trillizas de Oro que se lucen en la televisión de los Estados Unidos

Las Trillizas de Oro marcaron una época en la televisión argentina, siendo una constante en la infancia de varias generaciones de niños durante décadas. Las hermanas María Emilia, María Eugenia y María Laura Fernández Rousse, dejaron una recordada huella en la pantalla chica, además de haber incursionado en la música y el teatro como animadoras de los más pequeños. Sin embargo, lo que quizá muchos desconocen es que había una contracara de estas tres hermanas.

¿A qué nos referimos? A la versión estadounidense que tienen las argentinas, hablamos de hermanas Dahm: Nicole, Erica y Jaclyn Dahm. Las trillizas son un verdadero fenómeno en la televisión yanqui, siendo poco conocidas por estos lados pero muy famosas en el norte del continente.

Similitudes si las hay, además de ser trillizas, tienen el pelo largo y rubio, ojos azules y son inseparables. De la misma forma, desde chicas las hermanas resultaron ser una gran atracción en los medios por su belleza, frescura y simpatía. La historia de ellas, eso sí, es diferente.

Nacieron el 12 de diciembre de 1977 en Jordan, un pequeño pueblo del estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Algo particular que cuentan es que, como eran tan difíciles de distinguir, les hicieron tatuajes para reconocerlas. Nicole, la primera en nacer, se tatuó un punto; Erica, que nació segunda, le dejaron una marca con dos puntos; mientras que Jaclyn, la última, la dejaron sin tatuaje.

El hecho de ser inseparables, compartir todo y ser tan complicadas de distinguir, hizo que reúnan cientos de anécdotas y rápidamente se transformen en celebridades dentro de su pueblo. Comenzaron rápidamente a hacer trabajos en el modelaje, pero como no veían que la fama fuese a largo plazo las tres se anotaron en una escuela de enfermería en Minnesota (sí, las tres eligieron la misma carrera).

Llegó entonces un gran paso en las carreras de las Dahm: presentarse las tres para la famosa revista Playboy en 1998 y juntas posar desnudas. Desde ahí todo cambió, ya que aquella edición fue un verdadero furor y empezaron a llegar ofertas laborales múltiples, al punto de que las hermanas dejaron de estudiar enfermería y se mudaron a Los Ángeles para dar sus primeros pasos en la industria del entretenimiento.

Fue cuando entonces las Dahm lograron actuar en su primer serie: Boy Meets World (1999). Comenzaron a despegar fuertemente desde entonces, llegando a un reality de Fox llamado Renovate My Family. En ese programa, Erica conoció a Jay McGraw, que estaba de presentador y luego terminó casándose con ella.

Luego de casarse en 2006, McGraw sugirió que las trillizas se unieran a la serie para contar aspectos de su salud y de su vida como hermanas idénticas. Fue entonces cuando Nicole, Erica y Jaclyn se convirtieron en parte del programa, siendo cruciales para levantar el rating del formato. Tan parecidas son que las tres quedaron embarazadas casi en simultáneo, a fines de 2009 y principios de 2010, algo que supieron exprimir en las diferentes emisiones del show contando sus diferentes experiencias en este proceso de ser madres.

Como parte de la enorme exposición que estaban teniendo, tuvieron la idea de hacerse una prueba de ADN para ver si genéticamente eran idénticas o no. Sin embargo, el resultado de la prueba no salió como esperaban: “Los resultados de la prueba de ADN de las trillizas Dahm concluyen que no son idénticas al 100%”, estaba escrito en el sobre al momento de abrirlo. Cada una tenía un porcentaje diferente de genes pese a haber salido las tres de un mismo óvulo.