A sus 51 años, Thalía enseña su cuerpo al natural paraliza las redes

Una vez más la cantante y actriz mexicana Thalía demostró que los años no pasan para ella. En sus cuentas oficiales compartió un carrusel de fotos de ella que dejaron en evidencia que no solo es dueña de una imponente belleza sino también de una hermosa silueta a sus 51 años.

Recientemente en la red social de la camarita, Thalía compartió una serie de imágenes donde se la puede ver luciendo un vestido de colores que enalteció su espectacular estado físico. Además el mismo se caracteriza por entallado al cuerpo por lo que claramente acaparó las miradas de todos.

Thalía posee una espectacular figura a sus 51 años.

Junto a las fotografías la popular actriz agregó una descripción que dice: "¡¡Mira perra psicópata!! Dime un outfit que no pueda faltar en tu #PsychoBitch look".

El último posteo que realizó Thalía en su muro de Instagram tiene que ver con una importante noticia para su carrera. La bella mexicana volvió al estudio de grabación para lanzar nuevas canciones y demostrar que su talento se mantiene intacto.

Thalía nació el 26 de agosto de 1971 en Ciudad de México, México.

Thalía describió el emotivo momento con una frase que dice así: "Bellezas no se imaginan lo que me llena el corazón estar en el estudio". La intérprete de la canción "No me acuerdo" es una de las cantantes más importantes de la música latina. A lo largo de los años ha demostrado que posee un gran talento para adaptarse a los nuevos estilos musicales y formar parte de las más escuchas del género urbano.