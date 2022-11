¿Luis Miguel terminó su compromiso con Paloma Cuevas?

Luis Miguel es uno de los galanes más codiciados del planeta, pero todo hacía indicar que el cantante estaba apunto de sentar cabeza con Paloma Cuevas, con quien estaba comprometido. Pero al parecer, “El Sol” esquivó el altar una vez más y todo hace suponer que ha terminado su relación con la diseñadora para volver junto a una ex pareja.

Cabe mencionar que Paloma había publicado por “error” que el cantante le había dado un anillo de compromiso cuando Luismi estaba con la argentina Mercedes Villador. Sin embargo, lo cierto es que nunca se confirmó oficialmente el compromiso del artista con Cuevas, por lo que siempre fue una incógnita si el intérprete de “La Incondicional” se iba a casar o no.

Luis Miguel estaría retomando su relación con su corista Mollie Gould.

Pero al parecer, Luis Miguel habría dejado a Paloma Cuevas para volver con una ex pareja, su corista Mollie Gould. En el programa “Chisme No Like”, se dio a conocer que el cantante habría viajado a Miami para retomar su relación con Mollie.

“Lo que mal empieza, mal acaba, Luis Miguel ha abandonado Madrid para volver a Miami, para iniciar una relación con Mollie Gould, o mejor dicho, para retomar su relación con ella, pues ya habían salido juntos en 2021. Quería pasar el verano en España, se fue cuatro meses y ahora que ya pasó, regresó a Miami para no volver”, aseguró, Javier Ceriani, conductor del programa.

Luis Miguel habría viajado a Miami para volver junto a Mollie Gould.

Ella es la ex pareja de Luis Miguel con la que retomaría su relación

Hasta el momento, ninguno de los tres involucrados ha salido a hablar al respecto, pero muchos fans aseguran que la única que ha quedado mal es la empresaria española. Sin embargo, de su nueva relación se trata de una mujer con la que ya había tenido un romance desde hace tres años, pero seguían teniendo contacto cuando salía con Villador.

La atractiva rubia es una modelo y cantante de 22 años de edad que estudió en la academia de bailes “Burbank y Groove Music”, ha trabajado para grandes empresas como “Pixton Design Group” y en 2018 apareció en un video musical de Christian GQ.

Tras unos rumores de romance, desde 2019 se dijo que había sufrido un aborto de un bebé de Luis Miguel, pero ella misma negó todo con un mensaje contundente a través de sus redes sociales. “Tengo una vida hermosa y feliz. Las noticias falsas son muy divertidas para mí. Nunca he tenido un aborto, inventar una noticia sobre un bebé es asqueroso”, dijo la corista de Luis Miguel.