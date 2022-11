Todo lo que hizo Harry Styles en su visita a México

Finalmente, el cantante Harry Styles cumple su cita pendiente en la Ciudad de México al presentarse ante 65.000 asistentes en su concierto en el Foro Sol de la capital. Esta deuda que tenía para con el público mexicano viene desde hace dos años, ya que en el año 2019 el artista había anunciado que haría tres conciertos en el país, pero el covid-19 eliminó la posibilidad del encuentro.



Sin embargo, el pasado 23 de noviembre Harry pudo deleitar a México con temas como “Sign of the Times”, “Watermelon Sugar”, “Late Night Talking”, “Adore You”, “She” y “Love of My Life”. Además, no solo dará tres conciertos, sino que también tiene programadas cuatro fechas en Monterrey, Guadalajara y dos en la Ciudad de México.

Según se sabe, la Ciudad de México es uno de los lugares favoritos del artista y por eso un día previo a sus conciertos aprovechó para darse un tour. En sus paseos fue captado recorriendo algunas calles de la Roma Norte, Chapultepec y la Condesa.

Estaba acompañado por dos amigos y se lo encontraba relajado, vistiendo unas cómodas bermudas, una sudadera azul marino deportiva, una gorra del mismo color, tenis y lentes de sol.

Harry Styles también recorrió la Casa-Taller de Luis Barragán, el famoso arquitecto mexicano, donde aprovechó para darle algunos autógrafos a sus fans. Claramente el cantante genera euforia entre su público, el cual estuvo acampando días previos a los shows para obtener un buen lugar el 24 y 25 de noviembre.

Para comenzar su concierto, saludó al público en español. “¡Buenas noches México! Es un placer total estar aquí... Sé que guardaron esos boletos por mucho tiempo, eso es muy importante para nosotros”, agregó antes de cantar “Daylight”.

Harry Styles aprovechó a pasear por la Ciudad de México.

Tal es el respeto y amor que tiene por sus seguidores que, a mitad del show, comenzó a leer en voz alta los carteles que tenían sus admiradores, compartiendo anécdotas e historias.

