Las fotos que nadie conocía de Jennifer Aniston antes de ser famosa

Las celebridades aparecen en público para promocionar sus nuevos proyectos tanto artísticos como de negocios, por lo cual siempre permanecen en la esfera mediática y su figura es fácilmente reconocible por el público. No obstante, las imágenes de las estrellas en la época previa a su salto a la fama arrojan retratos sorprendentes, como en el caso de Jennifer Aniston.

La actriz saltó a la fama a sus 25 años al protagonizar una de las series más icónicas de la década del noventa. Junto a sus compañeros de elenco de Friends, se convirtieron en las máximas figuras del espectáculo.

Luego, a raíz de su romance con Brad Pritt su figura se potenció y la pareja se convirtió en un verdadero furor. Por ese motivo, resultó tan impactante su reciente revelación acerca de sus intentos por ser madre junto a Brad.

"Todos esos años y años de especulación fueron realmente duros. Me sometí a la fecundación in vitro, bebí tés chinos, lo que fuera. Me lo jugué todo a una carta. Habría dado cualquier cosa para que alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente, no lo pensé", contó Jennifer en declaraciones a la revista Allure.

Los noventa fueron la consagración y los comienzos de su carrera como actriz con su participación en la serie Molly y en la película Camp Cucamonga. Luego, actuó en más de treinta films y tuvo varios trabajos en la industria del cine y la televisión.

A sus 20 años, la actriz nacida en Nueva York decidió mudarse a Los Ángeles en busca de su sueño. La oportunidad que cambió por completo su vida llegó en medio de una racha adversa sin suerte en los castings que la llevó a considerar abandonar sus aspiraciones.

Las imágenes de su etapa previa a la fama muestran que la joven un look similar al que lució durante varios años como centro de la moda y con un estilo que marcaba tendencia entre los fanáticos de Friends y el público en general.

Anteriormente, la propia Aniston compartió en su cuenta de Instagram una imagen de su infancia en la que se la ve junto a su padre cuando ella tenía alrededor de siete años y la acompañó con la frase: “Navidad con uno de mis creadores. Antes y ahora, te amo papá”.