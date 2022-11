Jennifer Aniston reveló qué hicieron con Brad Pitt en su lucha por ser padres

De vez en cuando, en medio de las promociones de sus presentaciones artísticas y de sus negocios y proyectos paralelos a su profesión o la exhibición de algún look que marca tendencia, las celebridades abren la puerta a algún aspecto de su intimidad y revelan historias profundas sobre su vida. En respuesta a algunas versiones malintencionadas, Jennifer Aniston contó los intentos que en su momento hicieron junto a Brad Pitt para ser padres.

Durante la etapa de su relación con Brad, la actriz se sometió a diversos tratamientos con el objetivo de formar una familia con su por entonces marido. "Intentaba quedarme embarazada. Fue un camino difícil para mí, el camino de tener un bebé", afirmó en una entrevista con la revista Allure.

Jennifer detalló los diversos intentos que hizo y explicó: "Todos esos años y años de especulación fueron realmente duros. Me sometí a la fecundación in vitro, bebí tés chinos, lo que fuera. Me lo jugué todo a una carta. Habría dado cualquier cosa para que alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente, no lo pensé".

La pareja se divorció en 2005 y entre los motivos, en su momento se especuló con una decisión por parte de Aniston de priorizar su carrera en lugar optar por tener hijos. Sin embargo, la actriz que saltó a la fama con su papel en Friends, afirmó con énfasis: "Era una mentira absoluta".

"Aquella historia de que yo era egoísta, de que solo me importaba mi carrera. Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. O que la razón por la que mi marido me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no quería darle un hijo", agregó Aniston en repudio a los diversos rumores lanzados al respecto.

Aún existe una presión social que pesa sobre las mujeres para considerar la maternidad como un mandato. Jennifer aprovechó la entrevista para dar su punto de vista sobre dicha cuestión y señaló: "Estamos completos con o sin pareja, con o sin hijos. Podemos decidir por nosotras mismas lo que es bello cuando se trata de nuestros cuerpos. Esa decisión es nuestra y solo nuestra”.

Además, amplió su idea y abarcó otras presiones que permanecen presentes como la del matrimonio y sostuvo: “Tomemos esa decisión conscientemente, lejos del ruido de los medios. No necesitamos estar casadas o ser madres para estar completas. Podemos determinar nuestro propio 'felices para siempre' por nosotras mismas".

Si bien remarcó lo dura que fue la experiencia, también rescató un lado positivo y expresó: "Pasé por situaciones muy duras y si no fuera por todo aquello, nunca me habría convertido en quien estaba destinada a ser. Por eso siento tanta gratitud por toda aquella auténtica mierda. De lo contrario, me habría quedado estancada siendo una persona temerosa, nerviosa, insegura de quién era. Ahora, me da igual".