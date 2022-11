El hijo mayor de Lucero y Manuel Mijares, reaparece y causa furor en las redes

Sin lugar a dudas Lucero y Manuel Mijares fueron una de las parejas más populares y queridas del mundo del espectáculo. A pesar de que ya se han divorciado hace más de una década, siguen trabajando juntos en la gira “Hasta que se nos hizo”, donde la química que demuestran sobre los escenarios hace fantasear a más de un fan con una posible reconciliación. Lo cierto es que cada uno tiene su respectiva pareja, pero fruto de su relación nacieron José Manuel y Lucerito, los dos hijos que tienen los artistas en común. Con respecto a esto, el hijo mayor de los cantantes, quien tiene un perfil muy bajo, reapareció en redes sociales y causó furor.

Lucero y Manuel Mijares son padres de José Manuel y Lucerito.

De los dos hijos que tienen Lucero y Mijares, Lucerito es la más mediática, y justamente es ella quien se ha robado toda la atención en el último tiempo. Sin embargo, José Manuel, quien tiene actualmente 21 años, no es muy propenso a los reflectores ya que prefiere mantener su vida privada en reserva. El mayor de los hijos de los cantantes, vive en Boston, donde está estudiando para ser instrumentista en el “Berklee Collage and Conservatory of Music”.

Así luce en la actualidad José Manuel Mijares.

Ahora, José Manuel se tomó un pequeño descanso de sus estudios para visitar a su familia, y a través de una foto que se publicó en redes sociales, el hijo de Lucero y Manuel Mijares causó furor. En una historia de Instagram se puede apreciar como luce el hermano mayor de Lucerito Mijares, quien ha heredado de su padre su belleza y talento.

José Manuel reapareció en público para asistir a un evento familiar a lado de su mamá Lucero, su abuela Lucero León y su hermana. Este hecho no pasó desapercibido y las redes se alborotaron, ya que se pudo ver a al joven sonriendo y saludando a la cámara. Cabe destacar que el revuelo que armó esta aparición, se debe a que José es el más tímido de la familia y se lo ve en público muy pocas veces.

Además de causar furor en las redes, los fans de Lucero se tomaron el tiempo para llamarla "La suegra de América", al ver lo guapo que está actualmente José Manuel, ya que esta foto deja ver que como luce actualmente el mayor de los hijos de Lucero y Mijares.