Al borde de la piscina, Kylie Jenner deja poco a la imaginación al enseñar su perfecta figura

Kylie Kristen Jenner ?es una modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense que con el paso de los años deslumbra a todos con su belleza y talento. Ella comenzó su carrera profesional a los diez años protagonizando junto a su familia la serie de telerrealidad de E! Keeping Up with the Kardashians.

Kylie Jenner es la fundadora y propietaria de la empresa de cosméticos Kylie Cosmetics. Con tan solo 25 años se ha convertido en una de las mujeres más adineradas y poderosas de la farándula americana. En su cuenta oficial de Instagram la menor del clan Kardashian posee más de 373 millones de seguidores.

Kylie Jenner es de dueña de una espectacular belleza.

Debido a ello grandes marcas de ropa y productos de belleza la contratan para que protagonice sus campañas publicitarias. Fiel a su estilo, hace algunas horas compartió un par de fotos en su feed de la mencionada red de la camarita que causó más de cuatro millones de reacciones entre likes y mensajes que alabaron a la modelo.

En las fotos se puede ver a Kylie Jenner lucir un diminuto bikini al borde la piscina. Las imágenes dejaron en evidencia no solo la gran belleza que posee la empresaria sino también la perfecta figura que posee a su edad. Cada vez que comparte una imagen de ella, ésta se viraliza en la red y es tapa de portales de chimentos.

Kylie Jenner posee una gran popularidad en redes sociales.

En cuanto a su vida personal, Kylie Jenner está en pareja con el popular cantante Travis Scott. Ellos tuvieron a su primer hija llamada Stormi Webster el 1 de febrero de 2018. Mientras que a comienzos de este año, puntualmente el 2 de febrero de 2022 nació su hijo llamado Wolf Jacques.