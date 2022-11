Harrison Ford contó a qué le tuvo miedo en Indiana Jones 5

Como parte de uno de los personajes que ha marcado su exitosa y muy extensa carrera profesional, Harrison Ford volverá a ponerse en la piel de Indiana Jones por quinta vez en su historia. Sin dudas, uno de los roles más emblemáticos, que ahora con 80 años recién cumplidos protagonizará una vez más.

Ford es uno de los actores de mayor reconocimiento dentro de la industria cinematográfica. La saga de Star Wars, Blade Runner en 1982, y tantas otras apariciones fueron cruciales, aunque claro está que el popular arqueólogo ha sido su papel más destacado.

Según explicó la revista Empire, la película contará una nueva historia de Indiana Jones contra los nazis, algo que sucedió en la primera y tercera película. Como la historia volverá momentáneamente a los '40 y habrá imágenes de la época, la tecnología hará su trabajo para rejuvenecer al actor mediante técnicas digitales, un recurso bastante tradicional por estos tiempos.

Sin embargo, más allá de que este tipo de rejuvenecimientos digitales son hoy muy comunes, para Harrison fue algo que lo incomodó un poco. “Es la primera vez que veo esto, y es algo aterrador. No creo que quiera saber cómo funciona, pero sin lugar a dudas que funciona. No me hace sentir el deseo de ser más joven, y estoy contento de haber llegado a esta edad”, destacó.

El director del film, James Mangold, explicó que la misión de esta tecnología era regresar al actor a sus treinta y pico, a través de imágenes de archivo combinadas con nuevas filmaciones del actor.

“Quería tener la chance de sumergirme en una especie de película en la línea de lo hecho por George Lucas y Steven Spielberg, y darle a la audiencia una inyección de adrenalina. Y así el público no experimenta el cambio entre los años cuarenta y sesenta como un concepto intelectual, sino que se mete de lleno en el espíritu bucanero de esos viejos días”, explicó.

Al momento no se han dado a conocer muchos detalles sobre esta nueva película, resaltando el simple pero no menos importante hecho de que transcurrirá en 1969. La última película se realizó en 2008 con Steven Spielberg como director (dirigió todas las películas, hasta esta de ahora que quedará en manos de Mangold).

Se espera que Indiana Jones 5 tenga su estreno en junio de 2023, aunque no es el único proyecto para Ford recordando que el actor también se incorporará al universo Marvel para interpretar a uno de sus villanos, el general Ross. Mientras tanto habrá que esperar unos meses más para ver el regreso del popular arqueólogo.