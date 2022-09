Hay que saber cuándo parar y el actor Harrison Ford siente que hasta aquí llegó su labor en la saga de Indiana Jones cuya quinta película será estrenada en el verano del próximo año. Este sábado, en el marco de la D23 Expo 2022, Ford y su coestrella Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) subieron al escenario del evento para gusto de todos los asistentes fanáticos del intrépido explorador de las películas. De hecho, el público tuvo además el privilegio de ver un avance exclusivo de Indiana Jones 5 en pantalla grande.

“Estoy muy orgulloso de decir que esta [quinta entrega] es fantástica, y ésta es una de las razones”, comentó Ford, conmovido y apuntando a Waller-Bridge. “Las películas de Indiana Jones son sobre misterio y aventura, pero también sobre el corazón. Y estoy muy, muy feliz de que tengamos una historia realmente humana que contar, así como una película que pateará traseros”.

Harrison Ford confirmó que Indiana Jones 5 será su última película de la saga.

Asimismo, el octogenario actor aseveró que “esto es todo”, dando a entender que Indiana Jones 5 será su última película con el icónico sombrero y látigo de Indy. Durante la D23 Expo 2022, con sede en Anaheim, California. Por otro lado, la sinopsis y el título oficiales aún se mantienen bajo llave, quizás dentro de una pirámide egipcia o en un tétrico templo subterráneo.

El guion de Indiana Jones 5 fue coescrito por el director James Mangold, en colaboración con los hermanos Jez y John-Henry Butterworth (Ford vs Ferrari). Es la primera ocasión en que George Lucas no presume el crédito de la historia en una cinta de Indiana Jones. No obstante, Harrison Ford afirmó en la D23 Expo que Lucas sí intervino en la película, junto al productor ejecutivo Steven Spielberg.

Indiana Jones 5 será la última película de la saga para Harrison Ford.

Además de Ford y de Phoebe Waller-Bridge, el elenco lo componen Mads Mikkelsen (Los secretos de Dumbledore), Thomas Kretschmann (Se busca), Boyd Holdbrook (Sandman), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Toby Jones (What if…?) y Antonio Banderas (Uncharted). Indiana Jones 5 estrenará teatralmente el 30 de junio de 2023. Será la primera película de la franquicia que llega a cines con el sello de Walt Disney Studios, once años después de que el conglomerado comprara la casa productora Lucasfilm.