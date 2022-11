Ella es actriz, cantante, autora, productora y una verdadera estrella de las redes sociales. Desde pequeña, Selena Gomez comenzó su carrera en el show infantil Barney y sus amigos hasta que se convirtió en una de las celebridades de Disney. Su crecimiento le ha permitido amasar una gran fortuna y esto es lo que cobra por un concierto.

A los 7 años, Selena Gomez empezaba a involucrarse dentro del mundo artístico, pero como una travesía. Su primera aparición fue en Barney y sus amigos, donde dio su gran salto a la fama transformándose en una celebridad de Disney Channel.

Entre sus primeras participaciones, estuvo en la serie Hannah Montana durante la segunda y tercera temporada. Asimismo, después hizo participó en otras series populares de Disney Channel como la exitosísima Wizards of Waverly Place.

Su primer papel en la pantalla grande lo obtuvo con un personaje en Another Cinderella Story, hasta que en 2021 logró ganarse un destacado papel protagónico en la serie de Hulu titulada Only Murders in the Building. Como cantante, sus trabajos fueron a la par y hasta se puede decir que aún tiene una gran carrera en progreso.

Hasta hoy, la joven nacida en Grand Praire realizó tres álbumes musicales de estudio y los tres tienen un gold status. Vale recordar que sus comienzos fueron a los 16 años cuando firmó con Hollywood Records, la misma disquera que promovía a otras figuras relevantes de Disney como Miley Cyrus y Demi Lovato.

Cuánto cobra Selena Gomez por un concierto

Se estima, según el medio Net Worth, que Selena Gomez tendría una fortuna acumulada de USD 95 millones. Y es que, además de la música y su actuación, sus ingresos provienen de las diferentes plataformas en las que interactúa con campañas de marcas reconocidas.

Por ejemplo, con Puma desde 2017 cobra USD 30 millones, por ser sponsor de Coach desde 2016 cobra USD 10 millones y en Instagram recibe un pago desde USD 500,000 hasta USD 800,000 por un post; todo porque es una de las celebridades más seguidas en esta red social.

Conoce cuánto cobra Selena Gomez por un concierto.

Asimismo, debido a su carrera como cantante, Selena Gomez por concierto cobra entre 85 mil y 125 mil dólares. De esa manera, se encuentra en la lista de los que cobran menos de 1 millón como Britney Spears y Demi Lovato, entre otras.

¿Qué opinión te merece?