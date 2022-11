Selena Gómez rompió el silencio sobre su bipolaridad: "Llegué a pensar en el sui..."

La cantante estadounidense Selena Gómez es una de las artistas más populares de la música pop. Gracias a su gran talento no solo brilló en la música sino también en la actuación. Recientemente la expareja de Justin Bieber concedió una entrevista para la revista Rolling Stone. Allí afirmó haber pasado por hasta cuatro centros de terapia desde los 20 años y que, aunque nunca intentó acabar con su vida, contempló el suicidio.

"Creo que, cuando llegué a los 20, empecé a sentir que no tenía el control de lo que sentía (...) Pensé que el mundo sería mejor si yo no estaba en él. Llegué a pensar en el suicidio", fue una de las contundentes frases que arrojó Selena Gómez en la nota.

Selena Gómez tiene 30años.

Gómez también confesó que sufrió para tratar de desprenderse de su imagen artística -vinculada a la industria Disney- y que además le angustiaba la idea de estar soltera a los 25 años. "Crecí pensando que estaría casada a los 25. Me destrozó ver que no estaba ni cerca de eso. De hecho, no podía estar más lejos", afirmó la protagonista de la serie "Only Murders in the Building".

Selena Gómez se refirió también sobre su drogadicción y sobre su bipolaridad: "Tuve que desintoxicarme y tuve que aprender a recordar ciertas palabras porque incluso olvidaba dónde estaba. Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar y aprender a lidiar con ello porque eso no iba a desaparecer".

Una de las fotos que son parte de la producción que realizó Selena Gómez para la famosa revista.

En cuanto a su carrera Selena Gómez estrena en Apple TV+ "Selena Gómez: My Mind & Me". Este es un documental que habla de los vaivenes emociones y de cómo el peso de los focos y su fulgurante éxito en redes sociales hicieron mella en su salud mental.