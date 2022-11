Emma Thompson dio detalles del engaño de su ex marido con una famosa actriz

Los entretelones de la historia que involucró a los tres actores británicos fue un suceso de gran impacto que emuló a los triángulos amorosos tan utilizados en las telenovelas y otras ficciones románticas o comedias de enredos. La infidelidad que Emma Thompson vivió en carne propia y lo definió como algo “humillante”.

La actriz estaba casada con Kenneth Branagh desde 1989, año en que el actor fue nominado a los Oscar con 29 años tanto por su interpretación como por su tarea de dirección en la película Enrique V.

El matrimonio atrajo la atención mediática rápidamente, lo cual incomodó a la pareja. Emma recordó que el tratamiento de la prensa afectó a su marido y en declaraciones a The New Yorker dijo: “Estaba avergonzado en gran medida por la versión que brindaba la prensa de nuestro matrimonio. No nos presentamos como glamorosos de ninguna manera. No creo que quisiéramos ser una pareja poderosa, y ciertamente, no nos gustaba. También nos satirizaron y ridiculizaron, como a cualquier famoso que cobra demasiado; pero para nosotros no fue para nada divertido”.

Pocos años después, en 1993, llegó el hecho que terminaría desencadenando en el divorcio dado que su esposo había comenzado a salir con Helena Bonham Carter, actriz integrante del elenco de la película Frankenstein, que Branagh dirigía, y también una amiga del matrimonio.

“Me sentí humillada. Estaba completamente ciega frente al hecho de que él tenía relaciones con otras mujeres en el set. Lo que aprendí fue lo fácil que es ser cegado por tu propio deseo de engañarte a ti mismo”, reveló Thompson.

La actriz atravesó una dolorosa etapa y, al referirse al respecto, aseguró: “Estaba medio viva y medio muerta. Cualquier sensación de ser una persona adorable o digna se había ido por completo”. La crisis de la pareja se mantuvo en secreto hasta finalizado el divorcio que se dio dos años después.

En una entrevista brindada a The Sunday Times, Thompson rememoró su primer matrimonio y afirmó: “Los perdoné tanto a Kenneth como a Helena. Tuve tanta práctica llorando que luego llegó el momento de salir, mostrarme feliz y juntar los pedazos de mi corazón y ponerlos en un cajón. Ya pasó mucha agua bajo el puente, no podés quedarte con el rencor, no tiene sentido y no tengo energía para eso. Helena y yo ya hicimos las paces y pienso que es una mujer extraordinaria”.

Tras esa mala experiencia y mientras atravesaba un momento de mucha angustia, Emma conoció al amor de su vida durante el rodaje de Sensatez y sentimientos. Greg Wise y la actriz se casaron en 2003 y tienen dos hijos.