Madonna: sus fans califican su última publicación en redes sociales de “vergonzosa y repugnante”

Sin lugar a dudas Madonna fue y sigue siendo una de las estrellas más rebeldes que ha dado la industria musical, a quien nunca le importó cruzar los límites, por lo que justamente todos sus fans siempre la idolatraron. Ahora, a sus 64 años de edad, “La Reina del Pop” sigue sorprendiendo a sus fanáticos con sus publicaciones en su cuenta de TikTok así como los posteos que hace a través de su Instagram. Sin embargo, el último video levantado por la cantante en sus redes sociales estaría preocupando a sus seguidores.

Madonna sacudió las redes con una publicación donde compartió una serie de fotos provocativas y un video donde se la ve tirada en el piso lamiendo lo que parecía agua de un plato de comida para mascotas. El clip está acompañado por el tema “I Wanna Be Your Dog”, de The Stooges.

De esta manera, la cantante generó la reacción de los varios usuarios quienes calificaron la publicación de "vergonzosa" y "repugnante", al ver al ícono de la música pop, tirada en el piso lamiendo agua de un plato para mascotas.

Madonna preocupa a sus fans por sus últimas publicaciones en redes sociales.

Lo cierto es que se especula que las últimas fotos y el video que publicó la artista fueron en respuesta a una declaración del rapero “50 Cent”, luego de que Madonna postee otro video donde intentaba doblar una canción de “Baby Keem”. “¡Les dije que la abuela estaba en tonterías! Como una virgen a los 64?, declaró el rapero.

Los fans de Madonna calificaron su última publicación en redes como "vergonzosa y repugnante".

Ese video ya había preocupado a sus fans, por la letra que decía: “¿Alguna vez te han dado un puñetazo en tu pu** cara / ¿Qué dices? Oh, ¿no lo has hecho? Muy bien, espera, muy bien, espera, perra”, decía la canción.

La reacción de sus seguidores

Las últimas publicaciones de Madonna despertaron la preocupación de sus fans, pero con este último video, al parecer, la diva del pop fue muy lejos. A la mayoría de los seguidores les pareció demasiado, lo cual generó una reacción negativa. “Otro video vergonzoso y repugnante”, “todo esto es desesperación por mantenerse joven o relevante. Lo último que cualquiera de nosotros hubiera esperado de Madonna”, “sus publicaciones recientes muestran falta de humildad, aplomo y gracia, y solo una patética sensación de desesperación que provoca humillación y repugnancia entre sus fans”, fueron algunos de los comentarios.