Cher presentó a su nuevo novio: tiene 40 años menos que ella

Cher es una de las artistas más emblemáticas de todos los tiempos. Con una prestigiosa carrera, la celebridad estadounidense denominada por muchos como la 'Diosa del Pop', no sólo es noticia por sus notables trabajos sino que también ahora emergió en los medios por su particular nuevo romance.

Y es que, a sus 76 años (nació el 20 de mayo de 1946 en California), Cher presentó a su joven nuevo novio: un productor llamado Alexander 'AE' Edwards, de apenas 36 años. Esto rápidamente la posicionó en el centro de la polémica, dada la enorme diferencia de edad que hay con su pareja: ¡40 años!.

Esta nueva conquista por parte de la cantante es vicepresidente de A&R de Def Jam Records, y su nombre está ligado a una escandalosa separación de la modelo Amber Rose, con quien tuvo un hijo llamado Slash. La famosa publicó una foto pixelada de su pareja y escribió “Alexander” además de un emoji de corazón en el pie del tuit.

Cuestionada por muchos y hasta recibiendo varias críticas al respecto, algunos hasta advirtiéndole que posibles intenciones que pueda tener este nuevo romance, Cher parece haberse cansado de los dichos sobre su intimidad y salió al cruce de todos en las redes sociales.

A través de Twitter, el pasado sábado la estrella habló de esta diferencia de edad con Edwards. Uno de los usuarios cuestionó toda esta situación que se está dando alrededor de la artista, y explicando que le resultaban “sospechosas las intenciones de Edwards”.

La artista respondió a todo esto en redes. “Como todos sabemos… no nací ayer, y lo que sé con certeza… No hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, te arriesgas. Siempre me he arriesgado… Es quién soy”, lanzó con sinceridad. Luego agregó: “El amor no sabe matemáticas”, aunque este último tuit lo terminó eliminando.

Cher estuvo muy picante contestando comentarios, y sin ir más lejos arrojó frases como “¿No tienes nada más que hacer?” o “Déjame explicarte... No me importa una mierda lo que piense alguien”, agregando además: “No nos estoy defendiendo. Los que odian van a odiar… No importa que seamos felices y no molestemos a nadie”.

El amor comenzó cuando conoció al rapero en la Semana de la Moda de París, aunque la pareja no provocó rumores de romance hasta que salieron a cenar en Craig’s en Los Ángeles el miércoles. Ambos fueron fotografiados tomados de la mano cuando ingresaron al restaurante de West Hollywood la semana pasada, confirmando la relación.