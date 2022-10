Tras cumplir 57 años, así de hermosa luce la esposa de Julio Iglesias

La actual esposa de Julio Iglesias, Miranda Rijnsburger, nació en Holanda puntualmente en la localidad de Leimuiden donde habitan aproximadamente unas 4 mil personas. Luego de terminar sus estudios de bachillerato trabajó como secretaria ejecutiva en una compañía de ordenadores. Sin embargo al igual que su esposo, un accidente que tuvo a los 19 años le cambió la vida para siempre. Ayer festejó un año más de vida y su esposo e hijas la saludaron en las redes.

El post que le dedicó Julio Iglesias a Miranda por su cumpleaños.

La hermosa ex modelo holandesa conoció al famoso cantante español en un aeropuerto de Yakarta una mañana de diciembre de 1990. En ese lugar ella se encontraba trabajando como modelo en la capital de Indonesia. Fue allí donde Julio se acercó a ella para que lo fuera a ver cantar esa noche. Asimismo tras la mencionada actuación Julio Iglesias le propuso que la acompañara a su gira por Kuala Lumpur, Singapur y Tokio, y ella volvió a aceptar. En ese momento él tenía 47 años mientras que la bella rubia 25.

Luego con el paso de los años, a mitad de 1991, Miranda se instaló en la casa del cantante en Indian Creek. En tanto que a partir de ese momento su relación cambió para siempre se convirtió en el gran amor de su vida con la que tiene 5 hijos. Por su parte luego de estar 18 años de novio ambos se casaron el bellísima ciudad de Marbella.

Miranda junto a su hija Victoria.

Miranda Rijnsburger cumplió 57 años y al parecer los años le sientan de maravillas. Ella luce una belleza que enamora a todos en las redes. Su esposo y cantante Julio Iglesias le dedicó una publicación que se viralizó en la red. En foto se puede ver a la feliz pareja junto a un mensaje que dice así: "32 años juntos, gracias por tantos años de entrega y amor. Feliz cumpleaños. Te amo".

Su hija Victoria Iglesias le dedicó un post en su cuenta oficial de Instagram. El mismo se puede ver en el feed y está compuesto por un par de imágenes de ellas junto a una frase: "Some things never change. Happy birthday mom, I love you" (Algunas cosas nunca cambian. Feliz cumpleaños mamá, te amo).