El cambio de look de Megan Fox por el que dicen que se parece a "Barbie"

Megan Fox, que recientemente marcó su regreso al cine con la película 'Hasta la muerte: Sobrevivir es la mejor venganza', hizo uso de sus redes sociales una vez más para compartir con su nuevo y osado look. La actriz siempre marca tendencia con sus diferentes atuendos, sin embargo en esta oportunidad la originalidad no pasó por su vestuario.

Y es que en la publicación que realizó se puede apreciar cómo dejó de lado su habitual y clásica cabellera oscura para teñirla de un rubio platinado que le da muchísima fuerza y renueva su imagen. Particularmente esta nueva apariencia de Fox hizo que sus fanáticos la comparen con una muñeca 'Barbie'.

Megan hizo precisamente dos publicaciones, ambas con este nuevo look que eligió. En la primera imagen se la ve vistiendo un look total denim conformado por un vestido corto de Natasha Zinko, un abrigo largo y botas altas. Ese primer posteo tuvo algo particular, ya que la artista hizo referencia a una famosa pareja de principios del 2000.

“Britney y Justin si hubieran sido desertores de la escuela de arte de Greenwich Village en lugar de novios de Disney Channel”, escribió en el pie de la foto, haciendo referencia al atuendo con el que Britney Spears y Justin Timberlake lucieron en una premiación de 2001, cuando eran novios.

En la segunda publicación, Fox apareció con un vestido con corset, drapeado y transparencias de la firma Kim Shui, que acompañó con un abrigo de Alexander Wang y botas de Paris Texas en tono similar. Esta nueva imagen de Megan cayó como anillo al dedo para asistir a la Semana de la Moda en París. En la gala se dejó ver con el cabello suelto, un peinado raya en medio y ondas suaves en las puntas.

Recordemos también que hace un par de días, la actriz ya había sido noticia por vestir un pantalón de esta misma línea Kim Shui. Se trataba de una prenda súper atrevida, hecha con una tela estampada de piel de serpiente, con redes que dejaban entrever sus envidiables piernas. Megan despertó suspiros con este look al no utilizar ropa interior con este pantalón, sugestiva apariencia para resaltar su siempre presente sensualidad.

El estilo de la modelo ha cambiado muchísimo desde que se encuentra en pareja con Machine Gun Kelly. De hecho desde que comenzó a salir con el músico, con quien está comprometida y tiene planes de boda, abandonó su anterior apariencia de absoluta ternura para volverse más imponente y fuerte a la vista.

Radicalmente, con esta nueva cabellera rubia, Megan retoma parte de ese anterior estilo romántico y dulce, sin dejar de lado su enorme sensualidad. En definitiva, otro impacto visual que volvió a dejar boquiabiertos a todos sus seguidores, maravillados con estos cambios que siempre tan bien le quedan.