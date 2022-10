Por qué Chris Martin y Gwyneth Paltrow le pusieron Apple a su hija

Chris Martin y Gwyneth Paltrow estuvieron casados del 2003 al 2014, pero más allá de haberse separado hace ya varios años mantienen una relación muy sana y amistosa, anteponiendo por delante siempre a sus hijos: Apple, de 18 años, y Moses, de 16.

Apple Martin cumplió el pasado 14 de mayo su mayoría de edad, y en este verano dejó su casa para iniciar una nueva etapa en su vida universitaria. Cada vez más parecida físicamente a su madre, la londinense viene de hacer una salvaje celebración que fue noticia en The Hamptons, con motivo de su último cumpleaños.

Ahora bien, ¿Por qué la pareja decidió ponerle Apple de nombre a su hija mayor? La respuesta la dio su propia madre, Paltrow, que confesó hace algunas semanas al respecto. La actriz respondió una serie de interrogantes que le fueron dejando en una caja de preguntas de Instagram, confesando el origen del nombre de su pequeña hija.

“A su papá se le ocurrió el nombre y me enamoré. Pensé que era original y genial. ¡No puedo imaginar que la llamen de otra manera!”, compartió la celebridad en sus redes sociales. Recordemos que, apenas nació Apple, Gwyneth estuvo en una charla con Oprah Winfrey y detalló un poco más sobre esta historia.

“Cuando estábamos recién embarazados, su papá dijo: 'Si es una niña, creo que su nombre debería ser Apple'. Sonaba tan dulce y evocaba una imagen tan hermosa para mí, ya sabes. Las manzanas son tan dulces y saludables, y es bíblico”, explicó la actriz sobre la ocurrencia que tuvo el cantante de Coldplay.

De la misma forma, se puede leer “Como la fruta”, en la bio de Instagram de Apple, que tiene su perfil privado y más allá de tener padres mega famosos reúne apenas poco más de 1.500 seguidores. También es parte de cierto resguardo que trata de buscar una joven adolescente ante el posible acecho.

A la joven le gusta tocar la guitarra, como a su papá, y todo indica que aprendió desde muy niña ya que hay un video de 2015 donde se le ve tocando. Se sabe que ella inspiró dos canciones de Coldplay: “I am Your Baby’s Daddy” y “Speed of Sound”. También tiene similitudes con su madre ya que suelen tener el mismo gusto con respecto al vestuario y el año pasado participó como modelo en un evento de lanzamiento.

Apple se recibió en junio de este año, y tanto el vocalista como la actriz compartieron juntos este momento especial para la familia, con fotos e historias de lo que fue su graduación. Ahora va a emprender nuevos caminos lejos de casa pero con la bendición y compañía de sus padres.