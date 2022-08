La policía finalizó una fiesta de la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin por quejas de los vecinos

Muchas estrellas de Hollywood prefieren mantener un bajo perfil y compartir muy poco de su vida privada y su familia. La actriz Gwyneth Paltrow siempre se caracterizó por su paz y tranquilidad y no desatar disturbios ni en su hogar ni con los paparazzis. Pero su primogénita, Apple Martin, hija también del frontman de Coldplay, Chris Martin, acaba de cumplir 18 años, y abandonó por un fin de semana el bajo perfil y organizó una fiesta que terminó con la policía en la localidad y la celebración finalizada antes de tiempo.

Una fuente dijo que la joven de 18 años, siempre con una aspecto angelical, invitó a unos 50 amigos a la extensa propiedad de su mamá en Amagansett el 13 de agosto. La celebración se volvió tan escandalosa que varios vecinos llamaron a la policía, que puso fin a los festejos y supuestamente multó a Martin. "Apple invitó a demasiados amigos a la casa de su mamá y las cosas se salieron de control", reveló la fuente.

"Estaban de fiesta como estrellas de rock y hacían tanto ruido que varios vecinos se enfurecieron y llamaron a la policía, que cerró la fiesta. El personal de la oficina del secretario municipal fue para ver si la fiesta era una violación del código. No puedes tener más de 50 personas en una reunión en el área sin un permiso", agregó.

Apple Martin, la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin

Puede que sea la niña de los ojos de su mamá, pero también puede organizar una fiesta salvaje en The Hamptons. No se creía que Paltrow, que ha construido un imperio basado en una vida limpia y saludable, y su esposo, Brad Falchuk, estuvieran en la propiedad en ese momento. Su representante no hizo comentarios.

Un portavoz del Departamento de Cumplimiento de Ordenanzas de East Hampton Town, que emite permisos para eventos en el área, confirmó que "fuimos a la casa (de Gwyneth) después de las quejas sobre el ruido. Cuando llegamos allí, encontramos que había menos de 50 personas, por lo que estaban dentro del código". El vocero agregó que "si alguien recibió una multa, sería de la policía". La policía de East Hampton no hizo comentarios. Apple, quien es hija de la superestrella de Coldplay, Chris Martin, cumplió 18 años en mayo. Gwyneth y el cantante también comparten un hijo, Moses, que tiene 16 años.

Paltrow, de 49 años, celebró el cumpleaños de la joven con un post de Instagram, en aquel momento: "Estoy sin palabras esta mañana. No podría estar más orgullosa de la mujer que eres. Eres todo lo que podría haber soñado y mucho más. Orgullosa no lo cubre, mi corazón se hincha con sentimientos que no puedo expresar".

La fundadora de Goop continuó: "Eres profundamente extraordinaria en todos los sentidos. Feliz cumpleaños mi querida niña. Espero que sepas lo especial que eres y cuánta luz has aportado a todos los que tienen la suerte de conocerte. Especialmente yo". Gwyneth finalizó: "Lo digo todo el tiempo y nunca me detendré… en palabras de la tía Drew, nací el día que tú naciste. Te amo. Mamá". A principios de este mes, la actriz y su hija pasaron un tiempo juntas en la ciudad de Nueva York. Se hicieron faciales, disfrutaron de comida china vegana y cenaron en Via Carota.