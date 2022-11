Las inesperadas declaraciones de la madre de Shakira sobre Gerard Piqué

Hace unos días el futbolista del Barcelona Gerard Piqué fue el centro de atención de todos los medios de comunicación luego de que fuera a visitar a su ex suegro, William Mebarak, al hospital Teknon donde se encuentra internado tras haber sufrido supuestamente un derrame cerebral. Esto causó gran polémica, pero si bien Shakira y Piqué ya no son pareja, eso no quita que ante una situación tan delicada no puedan separar los conflictos personales y procuren juntos el bienestar del entorno familiar.

Shakira no deja pasar un día sin visitar a su padre en el hospital.

Con la buena predisposición y amabilidad que la caracterizan a Nidia Ripoll, la madre de la cantante colombiana habló con la prensa este fin de semana sobre lo ocurrido con su ex yerno, y la respuesta de la esposa de William Mebarak sorprendió a más de uno.

Para comenzar los periodistas le preguntaron si Shakira había visitado a su padre, a lo que respondió rotundamente con un “sí”. Es que la cantante está en todo momento a lado de su padre y no falta a ninguna de las visitas diarias que tienen pactadas.

"Amor verdadero", una de las últimas publicaciones de Shakira en su cuenta de Instagram.

Luego de que Piqué fuera a ver a su esposo, la pregunta obligada era sobre su ex yerno y su encuentro con el padre de Shakira en el hospital. Ante esta pregunta Nidia respondió con unas inesperadas palabras. "Claro, sí. Seguimos siendo familia", expresó Ripoll dejando claro los lazos creados a lo largo de más de diez años. Asimismo, la mamá de Shakira también confirmó a los medios que el estado de salud de su marido, de 91 años, sigue siendo "estable".

Hace unos días, la intérprete de "Monotonía" causó revuelo en las redes sociales al publicar en su cuenta de Instagram una foto de sus padres dándose un beso en los labios en el hospital, junto con el mensaje “Amor verdadero”.