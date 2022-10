El accidente que sufrió Ashley Judd tras la muerte de su mamá

Muchas veces, ocurren rachas en la vida de las personas. Las malas noticias y las cuestiones negativas se suceden en una etapa en que la vida muestra su peor cara. Al fallecimiento de la madre de Ashley Judd le siguió un accidente en el que la actriz sufrió una fractura en una de sus piernas, un año después de otra grave lesión.

El modo de atravesar el duelo es un aspecto muy personal, con diversas maneras de transitarlo según la personalidad de cada persona y su situación. Para Ashley, la pérdida de su madre tuvo el agregado de tratarse de un suicidio y resultó un hecho traumático.

La reconocida cantante country Naomi Judd decidió quitarse la vida en abril de este año. “Usó un arma de fuego, es una información que nos resulta muy incómodo compartir”, reveló su hija en el programa Good Morning America.

Ashley brindó algunos detalles y dijo que su madre afrontaba una depresión. Y expresó: “Tengo tanto dolor como trauma por haberla encontrado, estaba en shock, después tuve que dar la noticia”.

Luego, en una conversación que formó parte del ciclo Open Mind con el médico Jonathan Flint, la actriz de 54 años contó que ella misma había sufrido una fuerte fractura del cóndilo femoral en un accidente doméstico mientras atravesaba el duelo por lo sucedido con su madre. “La torpeza está vinculada al sufrimiento y hubo cuatro integrantes más de mi familia que se cayeron de las escaleras y tuvieron accidentes después de la muerte de mamá”, explicó.

La recuperación le demandó aproximadamente dos meses. Al referirse a ese proceso, Judd comentó: “En mi caso, me sucedió esa fractura, y lo vivido me posibilitó tomarme una pausa para procesar la angustia. Me permitió frenar y transitar ese momento de duelo”.

Ashley habría sufrido una dura lesión un año atrás durante un viaje en la República Democrática del Congo. La actriz dio detalles a través de su cuenta de Instagram y dijo que se trató de un tropiezo durante una excursión por la selva, lo cual le provocó una fractura en una de sus piernas que incluso afectó los nervios.

Según el relato de Judd, el hecho implicó un rescate de 55 horas para trasladarla a Sudáfrica, donde fue operada. Más adelante, tuvo una nueva intervención en Estados Unidos. "Sé que soy afortunada y tenía los recursos para conseguir ayuda. Si este mismo accidente le hubiera ocurrido a una persona congoleña, sin acceso a atención médica, ningún medicamento para el dolor, ningún tipo de servicio ni opciones, lo más probable es que hubiera perdido la pierna o hubiera muerto", expresó Ashley.