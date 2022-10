Así fue la primera vez que Ricky Martin apareció delante de una cámara

Ricky Martin arrancó su exitosa carrera en la década de los 80’ cuando formaba parte de la agrupación juvenil puertorriqueña “Menudo”. Luego de lanzarse como solista, y no dejar de cosechar éxitos, su talento lo llevó a convertirse en uno de los artistas latinos más importantes y con mayor convocatoria de la industria. Es así que hoy a sus 50 años goza de ser una figura consagrada, pero antes de recorrer todo el camino a la fama, tuvo una sorpresiva aparición delante de las cámaras, cuando aún ni siquiera había ingresado al terreno musical.

Ricky Martin es uno de los artistas latinos más convocantes de la industria musical.

Cuando aún era un niño, y ni se imaginaba en la estrella exitosa en la que se convertiría con el correr de los años, Ricky Martin apareció por primera vez delante de las cámaras en un comercial de una gaseosa, cosa que muchos de sus fans desconocían.

La primera aparición en cámara de Ricky Martin

Siendo apenas un niño, Ricky Martin fue el protagonista y la cara visible de un antiguo comercial de la bebida “Crush”, una gaseosa sabor naranja que lleva más de 100 años en el mercado y es toda una marca dentro del rubro. "Esa fue la primera vez que estuve frente a una cámara", reveló el cantante en una ocasión cuando fue invitado al programa de televisión "The Tonight Show", conducido por Jimmy Fallon.

La primera vez que Ricky Martin apareció en cámaras.

En el anuncio se puede observar como un adolescente le entrega a Ricky Martin una botella de la gaseosa para que la sostenga mientras el muchacho juega un partido de fútbol, sin antes recordarle al esposo de Jwan Yosef que no la beba. Es así que el Ricky niño no puede aguantarse las ganas de tomar el refresco y va detrás de un árbol para beberla a escondidas. Cuando el joven viene a buscar su botella el intérprete de “María” dice: “no me pude resistir”.

"Mi tía estaba llevando a mi primo a una audición y el director me vio porque fui con él. Entonces me dice: '¿Puedes pararte frente a la cámara?'. Yo digo: 'No, estoy bien'. Pero el director insistió", contó el artista en su momento

Así fue que Ricky Martin confirmó que esa fue su primera vez delante de una cámara, antes incluso de sus presentaciones con “Menudo” y de la gran carrera que comenzó desde entonces sumando éxitos tras éxitos.