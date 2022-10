Adamari López reveló qué hace cuando se siente triste

Adamari López es una presentadora y actriz que con el paso de los años ha demostrado que es una artista multifacética. Ella es dueña de un gran talento por lo que todo lo que realiza tiene un éxito inmediato. Actualmente la brillante artista está trabajando como presentadora en el programa Hoy día.

Recientemente la expareja de Toni Costa sorprendió a todos con unas declaraciones sobre su ex: "Me separé enamorada, yo veía mi vida con el papá de mi hija. No era algo que hubiese querido que pasara, pero había cosas que no estaban bien y tampoco las podía dejar pasar”. Fuentes cercanas a la presentadora afirmaron que el compromiso de su expareja con Evelyn Beltrán no le cayó para nada bien.

Actualmente ellos poseen una gran relación de amistad por la hija que tienen en común, para que la educación y el crecimiento de Alaïa se desenvuelva de la mejor manera. Es por eso que comparten diferentes actividades y se los puede ver juntos en las redes sociales.

Hace algunas horas Adamari López compartió un video en su feed de su cuenta oficial de Instagram donde dejó en claro lo que hace cuando se siente triste. En el clip se la puede escuchar decir lo siguiente: "Entonces qué es lo que haces cuando nos sentimos tristes, 'añadir al carrito'".

Mientras que en otra de sus publicaciones se puede ver a Adamari López junto a su amigo Carlitos Pérez Ruiz realizar un divertido video. El mismo responde la siguiente pregunta: "¿Quién más enfrenta los golpes de la vida con una sonrisa?".