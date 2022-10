Por qué Bella Hadid no usa más ropa interior

Días atrás, Kim Kardashian había estado en el centro de las miradas luego de unas inusuales imágenes animando a su hijo durante un partido de fútbol. Sin embargo, ahora le tocó el turno a la joven Bella Hadid, una de las personalidades más importantes y seguidas en la actualidad.

La modelo se hizo presente en el Madison Square Garden para alentar a los New York Knicks, equipo al cual ya ha ido a alentar en más de una ocasión. La presencia de Bella no pasó para nada inadvertida, que rápidamente despertó los suspiros de todos por su reconocida belleza pero además por un particular look que eligió.

Hadid, que cumplió 26 años hace algunas semanas (9 de octubre de 1996, nacida en Washington DC), acudió a la cita junto a su novio, el director artístico Marc Kalman. Lo cierto es que los paparazzis descubrieron un detalle particular que, mientras alentaba a su equipo, la joven se descuidó y mostró que no llevaba ropa interior.

La modelo tendencia no se detuvo en ningún momento del juego, alentando y gritando constantemente a su equipo en la primera fila de espectadores, como parte de un clima muy distendido. Sin embargo, ese detalle de su atuendo de este fin de semana no pasó por alto.

Más allá de encontrarse con su actual pareja, la influencer también compartió el partido junto con la actriz Chloë Sevigny y el cómico, actor y productor estadounidense Jon Stewart. Junto a su novio suele disfrutar de este tipo de eventos, ya que sale a divertirse y mucho independientemente de acontecimientos más íntimos como las citas románticas que tienen.

Con toda la carga emotiva que manejó durante la noche, Bella estuvo en todo momento muy pendiente de su look, especialmente de su pelo, que lo llevaba sujeto con una cinta de color negro. Es más, en varias ocasiones la vimos acomodándose para que estuviera perfecta.

El look que eligió para ir al juego fue de lo más llamativo. Independientemente del detalle de la (no) bombacha, la modelo optó por un outfit que tenía una original falda con estampado militar y la combinó con unas zapatillas de un intenso color azul y gafas de sol. Durante el juego, se dedicó a compartir varios videos en su cuenta de Instagram donde se mostró festejando y hasta comiéndose un pancho.

Tras el triunfo de los Knicks, quienes festejaron por un gran 130-106 ante los Pistons con Immanuel Quickley como figura (20 puntos más 7 rebotes y 7 asistencias), la propia franquicia neoyorquina utilizó las redes sociales para decir que la modelo había sido su "amuleto de la suerte".