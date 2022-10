El nuevo dolor de cabeza de Kanye West tras sus comentarios antisemitas

Definitivamente este no es el mejor momento de Kanye West. Más allá de su siempre polémico y controversial perfil, el rapero se sumergió en el centro de una nueva polémica tras una serie de mensajes antisemitas que no lo dejan para nada bien parado. De hecho, es el momento en el que muchos le están soltando la mano.

Todo esto surge desde que West, que desde hace un tiempo se cambió el nombre legalmente a Ye, pasó por la aclamada Semana de la Moda en París vistiendo una camiseta con la leyenda 'White Lives Matter' (“Las vidas blancas importan”), en alusión al movimiento 'Black Lives Matter'.

Con esto como disparador, lejos de llamarse a silencio el artista siguió disparando munición gruesa en los posteriores días, lanzando diferentes comentarios antisemitas en sus redes sociales y otros medios. Esto no cayó bien en sus auspiciantes y las marcas que se encuentran detrás suyo, quitándole respaldo.

En primera medida se movió Adidas, que decidió que los productos relacionados con el rapero sean retirados de la venta con efecto inmediato. Trabajaron juntos por una década y se facturaron cientos de millones de dólares, pero definitivamente la famosa marca se quiso despegar de los polémicos dichos de West.

Según la BBC, romper este contrato no fue nada sencillo para el gigante de la indumentaria deportiva, generando una pérdida superior a los 250 millones de dólares. Sin este contrato, la fortuna de Ye picó en caída con una alocada suma de 400 millones. Indudablemente, una pérdida dolorosa por comentarios tan repudiables de su parte.

Esto se suma a lo sucedido días antes con Balenciaga, otra de las marcas más fuertes del mundo. Kering, la empresa matriz de la casa de moda de lujo, confirmó la semana pasada en 'Women’s Wear Daily' que había roto lazos con Kanye, y esto también le provoca una caída económica al artista.

Y hay más, porque CAA, una de las agencias de representación más importantes de la industria del entretenimiento, rompió este lunes su contrato con el cantante y lo mismo pasó con el estudio MRC que confirmó que cancelará el estreno de un documental dedicado a la carrera de West.

¿Quiénes más se suman? Vogue le dijo a Page Six la semana pasada que ni ella ni su editora en jefe, Anna Wintour, tienen la intención de trabajar con él en el futuro; mientras que Gap dijo días atrás que estaba “tomando medidas inmediatas” para eliminar el producto Yeezy Gap de sus tiendas y que incluso cerró el sitio web.

“Puedo decir cosas antisemitas, y (las marcas) no me pueden echar”, había alardeado West días atrás en sus redes. En apenas unos días, todos le fueron quitando el respaldo y demuestran no estar de acuerdo con su controversial forma de pensar y expresarse. Más aún con esa soberbia que maneja.