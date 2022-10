Estas son las celebridades que odian a Kanye West

El rapero Kanye West ha engordado su lista de enemigos luego de sus últimas declaraciones. Y es que muchas celebridades lo odian al punto de que lo han dejado de seguir en las redes sociales, además de repudiarlo públicamente en distintos medios de comunicación. Entérate quiénes son y cuáles han sido sus argumentos.

Algunos están convencidos de que es por su personalidad y otros por sus acciones y comentarios. La realidad es que Kanye West en una oportunidad llegó a protagonizar durante dos días todas las portadas de los medios de entretenimiento por su polémica con Donald Trump.

Luego de mostrarse en las redes sociales apoyando a quien hoy es el ex presidente de Estados Unidos, muchas celebridades lo odiaron, y después de lo ocurrido el rapero perdió decenas de seguidores en Twitter y, entre ellos, varias celebridades.

A partir de ese momento el ex marido de Kim Kardashian comenzó a atravesar uno de los momentos más controversiales de su vida. El desencadenante en particular fue cuando se mostró con una gorra roja con el lema de la campaña electoral de Donald Trump y firmada por el propio magnate.

Las críticas recibidas

Las críticas a Kanye West no se hicieron esperar. Sin embargo, para que entendiesen su postura escribió una serie de tuits explicando y afirmando que, a pesar de que no está de acuerdo en todo lo que decía Trump, lo apoyaba como presidente. El resultado es que perdió cientos de seguidores en Twitter y, aunque pidió disculpas, muchos no solo le manifestaron su odio, sino que además dejaron de seguirlo.

Uno de ellos ha sido el cantante de "God’s Plan" y también rapero Kendrick Lamar. De la misma manera lo hicieron Drake y Rihanna, y en la misma línea se rumoreó que Justin Bieber, The Weeknd, Ariana Grande y Nicki Minaj se han sumado a la lista junto con los ya nombrados.

Por su parte, Jaden Smith además de dejar de seguirlo ha publicado un tuit en el que puso “falsos ídolos”. Sin embargo, el que más ha impactado fue John Legend: el propio Kanye compartió las capturas de los mensajes que recibió de él donde le rogaba que reviese su postura por toda la gente que lo admira y lo considera como “el mejor artista de nuestra generación”. Y le pidió también que pensara libremente, pero con empatía y contexto.

La foto de Kanye West y Donald Trump que generó odio y polémica en muchas celebridades.

Asimismo, Shirley Manson también expresó su disgusto y lo hizo a través de una carta. Por su parte, Chris Brown le dijo que estaba en un "camino de destrucción" mientras que Evan Rachel Wood también se manifestó en su contra.

¿Recuerdas algún otro famoso en la lista de los que odian a Kanye West?