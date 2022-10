Qué significa la canción No dudaría de Antonio Flores

En tiempos de guerra donde se ve que la paz no abunda, recordamos una canción en particular del querido cantautor Antonio Flores, un himno cuya su letra implora —aplicándola a nuestro presente— que cesen los ataques armados rusos sobre la población ucraniana. Te contamos qué significa y a qué se refería con “No dudaría”.

La canción “No dudaría” tiene una letra muy clara y bastante inteligible. En general, con ella el cantante expresó su deseo bajo la frase “si pudiera”: “si pudiera explicar la vida que fui —en alusión a terminar con ella—, no dudaría. Su pudiera quemar las armas que usé no dudaría…”.

Mientras se vive el horror de la guerra entre Rusia y Ucrania, la humanidad pide paz, y Antonio Flores hace 40 años atrás también lo hacía con su canción “No dudaría”, un grito a la no violencia.

El hijo de Antonio González, "El Pescaílla", y Lola Flores, "La Faraona", comenzó trabajando desde muy joven hasta que en el año 1981 grabó esta emblemática canción. La historia de ver hoy una triste realidad hizo que se recordara cuando en aquellos años cantó con un claro “NO” a la violencia y la guerra.

Sin dudas, ha sido un tema que tuvo un escenario de acogida inmenso y por ello el día de hoy sigue latente.

Qué significa la canción

La canción “No dudaría”, como se nombró anteriormente, tiene una letra clara e inteligible que expresa el deseo “de si pudiera no dudaría”, es decir, si pudiera quemaría todas las armas que se usaron y no dudaría. Luego, en una parte de la canción, llega el tono de compromiso y promesa con un aire de volver a ver la alegría y escarmentar la experiencia.

Antonio Flores y su canción "No dudaría", un grito a la no violencia.

Al parecer el cantante tuvo una vivencia que lo hizo ver lo que fue y no debió ser, y por eso esta canción lo consagró a la fama. Gracias a eso se convirtió en embajador de la paz con una gira realizada por varios lugares, y de parte de su hermana Rosario también fue reproducida allá por el 2000 hasta el día de hoy, lo que supone que se ha repetido su melodía muchísimas veces más.

Tristemente, vale recordar que Antonio Flores falleció en el año 1995. Sin embargo, su legado de conciliación con esta canción sigue estando latente en las nuevas generaciones.

¿Qué significa para ti esta canción cuando la escuchas?