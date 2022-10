Así lucen hoy los hijos de Rosario Flores

La cantante española Rosario Flores es una mujer muy familiar y reservada. Está casada desde el 2006 con el actor Pedro Lazaga y actualmente, a sus 58 años, está muy orgullosa de la vida que ha construido y de sus dos hijos, Lola de 25 años y Pedro Antonio de 16. Así lucen hoy.

En una entrevista reciente para el programa El show de Bertín en el Canal Sur dijo: "Son los dos diamantes de mi vida, mi alegría, mi amor... son los dos guapísimos”. Sin embargo, mucho no se conoce de ellos porque desde que eran pequeños ha preferido mantenerlos alejados de su vida y lejos de los focos.

"Me encantaría que los conocierais, pero quiero darles la libertad de que ellos elijan lo que quieren ser", explicó la estrella. En esa oportunidad aprovechó para contar y recordar que cuando era pequeña y vivía la popularidad de sus padres, Lola Flores y El Pescaílla, no le quedó otra que ser reconocida.

Como no fue lo que más le gustó, aunque no se arrepiente de ello, hoy prefiere que sus hijos tengan la libertad de elegir sus propios caminos: "Yo lo que quiero es que sean libres. Mi gran orgullo como madre es que van por la calle y nadie los conoce. Y eso es una libertad muy grande porque yo he sido muy conocida desde pequeña y no nunca he sido libre".

Una madre orgullosa

Asimismo, recientemente Rosario Flores ha hecho una pequeña excepción y publicó en sus redes sociales —con motivo del cumpleaños de su hijo— una fotografía de cuando era pequeño.

La cantante ha echado la vista atrás y decidió compartir un momento especial de cuando Pedro Antonio era pequeño. "Felicidades, hijo. 16 años Te quiero con todo mi corazón. Eres la luz de mi vida" escribió junto a varios iconos en forma de corazón.

Por supuesto, aunque Pedro Antonio ya no es un niño para Rosario siempre lo será, y de ahí que prefirió compartir esa hermosa imagen de pequeño para rememorar una fecha tan señalada. Ahora, según contó, es un joven al que le gusta mucho la música.

"Tiene buen oído, pero de momento no sabemos qué va a pasar" y al mismo tiempo contó sobre su hija Lola, que nació el 2 de octubre de 1996 mientras mantenía una relación con el bailarín Carlos Orellana: "escribe y pinta de maravilla".

Aunque ambos hijos han heredado el talento de tener un buen oído, ninguno sigue el camino de la fama y por ello es que, por el momento, no hay fotografías de su hijo menor. Por su parte, a Rosario le encantaría que al menos uno de ellos siguiera su camino. De los hijos de Rosario Flores, ella es Lola.

Rosario Flores y el amor

Rosario Flores y su actual esposo, Pedro Lazaga, se conocieron hace más de dos décadas. Fue durante el rodaje de Hable con ella, de Pedro Almodóvar donde ella hacía de torera y él ejercía como asistente de dirección. Cuando le dieron la bienvenida a su primer hijo en común decidieron casarse con una romántica e íntima boda donde solo asistieron familiares y amigos:

"Llevamos un montón de años juntos y nos llevamos bien, porque si no ya nos habríamos ido cada uno, por un lado, pero todavía estamos felices y enamorados".

Cuéntanos, ¿ya conocías a toda la familia de la estrella española?