Qué hizo Angelina Jolie para olvidar el alcoholismo de Brad Pitt

La escandalosa separación de Angelina Jolie y Brad Pitt sigue tejiendo nuevos capítulos. Más allá de la ruptura que tuvieron dentro de la pareja y el matrimonio que finalizó en 2016, lo cierto es que la tensión entre ambos sigue con una serie de acusaciones sobre violencia y abusos, algo que siempre genera mucho ruido en el ambiente.

En esta división de bienes que se disputaron, el pasado mes de julio Angelina le ganó a su ex en la Justicia la propiedad de una multimillonaria bodega francesa. Se trataba de Chateau Miraval, un castillo y un depósito de vinos que la pareja había comprado en 2008 por 167 millones de dólares.

A principios de este año, Pitt había demandado a Jolie por haberse desprendido de su participación en este viñedo francés que compraron juntos y alegando que ambos acordaron (mutuamente y de palabra) no vender sus participaciones en el lugar sin el permiso del otro. Sin embargo, la actriz vendió de todas formas su parte al fabricante de licores Stoli, propiedad de un oligarca ruso, para lo cual necesitaba de una serie de documentos en posesión del actor.

Brad alegó que había "invertido dinero y sudor" para hacer de Miraval uno de los productores de vino rosado más respetados del mundo, con ingresos anuales superiores a 50 millones de dólares y acusó a Jolie de buscar "ganancias inesperadas no generadas" por su trabajo. En aquel entonces, el portal Page Six explicó que el actor se dejó llevar por el rencor y la ira que guarda desde su separación y que esto no lo favoreció.

"Cualquier ser humano racional estaría feliz de que Stoli fuera un socio en su negocio. Tiene un marketing y una distribución de primera categoría", dijeron los informantes y explicaron que la firma ofrece enormes oportunidades para hacer crecer el negocio.

Recientemente apareció un mail donde ahora Angelina confirmaba que quería vender la bodega porque eso marcaría el punto final de su relación con el actor. Se filtró un mensaje de 2021, en el que la actriz explica que los motivos para vender la bodega era para olvidar su relación y los problemas de su ex con el alcohol.

Según 'Entertainment Tonight', en los documentos judiciales figura que el motivo por el cual buscaba desprenderse de su mitad del Chateau Miraval era porque marcaba “el principio del fin” de su familia y se trataba de un negocio “centrado en el alcohol”. El argumento fue que no podía centrarse en el negocio relacionado a este rubro cuando “los comportamientos alcohólicos hirieron a su familia profundamente”.

"Esperaba que fuera algo que nos mantuviera unidos y nos diera paz. Ahora veo que realmente me querías fuera y estarás encantado de recibir este correo", añadió Jolie, que además advirtió algunos comportamientos inadecuados, como inversiones que no aprobó y decisiones por las que no fue consultada.