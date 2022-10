La carta privada que Angelina Jolie le mandó a Brad Pitt en su peor momento

Durante los años que duró su relación, Angelina Jolie y Brad Pitt fueron sin lugar a dudas la pareja más importante de Hollywood, por lo cual su separación generó un gran impacto en el mundo del espectáculo. Recientemente, se conoció el texto de un correo que Angelina le envío a su ex marido del cual se desprenden algunos de los motivos y en el que ella le escribió: “Ahora me doy cuenta de hasta qué punto me querías fuera”.

A través de una cuenta de TikTok que tuvo acceso al documento que la actriz envió en enero de 2021, se conocieron algunos detalles sobre los problemas que atravesó la pareja y que derivó en un difícil divorcio.

Uno de los temas abordados por Angelina en su carta, que según verificó el medio ET Online forma parte del expediente judicial, es el Chateau Miraval, la bodega y viñedo que el matrimonio poseía en su mansión de Francia.

"Es el lugar en el que trajimos a los mellizos al mundo y donde nos casamos sobre una placa que conmemoraba a mi madre. Un lugar que contenía la promesa de lo que podríamos ser y donde pensaba envejecer. Incluso ahora me resulta imposible hablar de esto sin llorar”, expresó Jolie.

La pareja conocida como "Bradgelina" se formó durante el rodaje de la película Sr. y Sra. Smith y tienen seis hijos en común. La separación y posterior divorcio llegó en medio de acusaciones mutuas. Uno de las razones señaladas por la actriz fue la adicción al alcohol de su marido, admitida por el propio Pitt.

"Tenía la esperanza de que, de alguna manera, se convirtiera en algo que nos mantuviese unidos y donde hallásemos luz y paz. Ahora me doy cuenta de hasta qué punto me querías fuera y de que seguramente y te alegrará recibir este correo", afirmó Angelina con crudeza.

La protagonista de la película Tomb Raider vendió su parte de Chateau Miraval a la cual calificó en el correo como "el lugar que marca el principio del fin de nuestra familia”. Al explicar sus razones, afirmó: “No tengo ganas de implicarme, ni en público ni en privado, con un negocio basado en el alcohol considerando que el comportamiento a causa del alcohol ha herido así de profundamente a nuestra familia”.

“No puedo empezar a expresar lo molesto que es para mí tener que llegar a este punto. El sueño con el negocio y el alcohol es tuyo y lo has dejado dolorosamente claro. Miraval para mí murió en septiembre de 2016, y todo lo que he visto en los años posteriores lo ha confirmado tristemente”, sostuvo Jolie.