Estudios, comienzos y otras curiosidades sobre Sydney Sweeney

Sydney Sweeney nació y creció en Spokane, Washington. Es hija de una abogada y un padre que siempre trabajó en el campo de la medicina. Su hermano menor, Trent, también es actor. Sin embargo, a ella le costó mucho convencer a sus padres de que quería cumplir el sueño de ser actriz. Repasamos cuáles han sido sus estudios y los inicios de su carrera.

Sydney Sweeney asistió a la Escuela Saint George. Desde muy pequeña se interesó por el mundo de la actuación pretendiendo dejar sus estudios, y de tanta insistencia sus padres finalmente la apoyaron, aunque no estaban convencidos de su decisión. Logró tener su primera audición para un film independiente que se grababa en Spokane.

De esa manera, comenzó a postularse en producciones de Seattle y Portland, y aunque se desconoce si tiene estudios en la actuación, sí se sabe que a los 14 años se mudó a Los Ángeles. Todo comenzó en el año 2009 cuando hizo su debut como actriz interpretando a Lisa en Apocalipsis zombie, y cuando luego apareció solo como invitada especial en Hereos y Criminal Minds.

Los proyectos comenzaron de a poco, por lo que se la ha visto aparecer durante pocos momentos en ficciones como Atrapada, 90210, Kickin’ It y Grey’s Anatomy. Y en cuanto al cine, también tuvo sus posibilidades en Spiders 3D (2013), The Martial Arts Kid (2015), Angels in Stardust (2016) y Vikes (2017). Su primer papel protagónico ha sido en la película Clementine interpretando a Lana.

Sydney Sweeney: su vida personal

En cuanto a su vida personal, Sydney Sweeney es muy reservada. Sin embargo, en este 2022 anunció su compromiso con Jonathan Davino, su pareja desde el 2018. En su vida nada de lo que brilla es oro, por eso ella misma en una entrevista con The Hollywood Reporter aludió a su presente profesional y a todo lo que tiene por delante.

También compartió que tanto su infancia como su adolescencia han sido muy duras, especialmente por los problemas económicos que tenían sus padres y que eventualmente afectaban a toda la familia.

Mientras las discusiones entre sus padres se acentuaban, ella tenía un único objetivo que era buscar más trabajo. Sin embargo, recordó que vivió situaciones crueles en los castings cuando la rechazaban. Con honestidad, contó que todo le sigue costando y mucho, y por eso intenta no perder trabajos también en el mundo del modelaje.

