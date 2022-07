La fuerte queja de Sydney Sweeney de Euphoria por lo poco que le pagan en la serie

Euphoria es una de las últimas creaciones de drama adolescente que ha captado la atención de una importante audiencia a nivel mundial. La producción de HBO está basada en la serie israelí del mismo nombre creada por Ron Leshem y Daphna Levin, y protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi, Eric Dane y Sydney Sweeney, entre otras grandes estrellas.

Fue precisamente está última mencionada quien recientemente reveló algunos secretos del detrás de la serie y generó repercusión en la prensa de todas partes. La joven actriz de 24 años, que ganó gran fama gracias a su papel de Cassie Howard en la mencionada producción decidió hablar abiertamente sobre los sueldos.

Sydney Sweeney.

Existe ese mito urbano que asegura que todos los actores ganan fortuna con sus interpretaciones, y más cuando nos referimos al mundo de Hollywood, donde las cifran se manejan en dólares. Sin embargo, Sydney Sweeney se quejó de sus ganancias en Euphoria y acabó con aquel relato.

La actriz aseguró que para poder pagar sus cuentas tiene que tener otros trabajos que poco tienen que ver con la industria audiovisual. En diálogo con The Hollywood Reporter, la rubia aseguró: “Ya no pagan como antes”.

Además, Sydney Sweeney habló de sus proyectos personales y reveló su costado más íntimo revelando sus miedos dentro del mundo de Hollywood: “Quiero tener una familia. Siempre quise ser una madre joven y me preocupa cómo esta industria estigmatiza a las mujeres jóvenes que tienen hijos y las mira de otra manera. Si el día de mañana decido tener hijos, no sé si podré mantenerlos”.

Pero volviendo a las ganancias que obtiene por su trabajo en la serie, donde se destaca con su interpretación de Cassie, contó: “Si quisiera tomarme un descanso de seis meses, no puedo porque tengo ingresos para cubrir eso. No tengo a nadie que me apoye, no tengo a nadie a quien pueda recurrir para pagar mis cuentas o pedir ayuda.

Sydney Sweeney en Euphoria.

“Ya no les pagan a los actores como antes, y con los streamers, ya no obtienes beneficios residuales. A las estrellas establecidas todavía se les paga, pero tengo que darle el 5 por ciento a mi abogado, el 10 por ciento a mis agentes, el 3 por ciento o algo así a mi gerente de negocios. Tengo que pagarle a mi publicista todos los meses, y eso es más de mi hipoteca”, remarcó asegurando también que no se puede quedar solo con su trabajo de actriz y lo debe combinar con otras actividades.