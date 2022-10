El antes y el después de Zac Efron con la fama

Muchas veces, cuando un actor o actriz realiza un trabajo muy exitoso, corre un riesgo artístico de quedar encasillado en aquel papel. A su vez, en el imaginario del público, el look de esa persona queda asociado al del personaje, provocando un impacto al mostrarse con otra apariencia. Si bien su carrera fue seguida de cerca, el cambio de Zac Efron desde sus comienzos hasta hoy es sorprendente.

El actor saltó a la fama hace más de una década con su rol protagónico junto a Vanessa Hudgens en la trilogía High School Musical, donde interpretó a Troy Bolton, y recientemente cumplió los 35 años el 18 de octubre. En comparación a sus inicios, se observa un notorio cambio de aspecto más allá de la edad.

Efron tuvo un papel muy demandante para la película Guardianes de la bahía, estrenada hace cinco años. “Ese look no sé si es realmente alcanzable. Hay muy poca agua en la piel. Todo eso requirió poderosos diuréticos para lograrlo. Así que no necesito eso ahora. Prefiero tener un extra, ya sabes, del dos al tres por ciento de grasa corporal”, explicó.

Las exigencias físicas de los distintos trabajos implican mucho sacrificio para los actores, que deben someterse a estrictas rutinas tanto de ejercicios como de alimentación. Aquella preparación fue tan extrema que le trajo consecuencias al actor.

Al recordar esa experiencia, Zac detalló: “Comencé a desarrollar insomnio y caí en una depresión bastante fuerte, durante mucho tiempo. Algo en esa experiencia me quemó. Me costó mucho volver a estar centrado. En última instancia, lo atribuyeron a tomar demasiados diuréticos durante demasiado tiempo. Algo se estropeó”.

La ex estrella de Disney también se refirió a los rumores sobre su paso por el quirófano para someterse a una cirugía estética que se generaron a partir de unas imágenes donde lucía muy distinto de lo acostumbrado, especialmente por el ensanchamiento de su mandíbula.

En declaraciones a la revista Men’s Health, contó que el cambio fue producto de un accidente doméstico y dijo: “Los músculos de la mandíbula simplemente me crecieron. Se hicieron muy, muy grandes”.

Efron detalló que se resbaló en su domicilio y a raíz del golpe que se dio en la caída se lesionó la barbilla y luego sus músculos aumentaron de tamaño.