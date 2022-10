El suegro de Luis Miguel contó cómo es en la intimidad con su hija

Desde hace un tiempo se dio a conocer la noticia de que Luis Miguel comenzó a rehacer su vida. Alejado de los escenarios y centrándose en la vida amorosa, en ese costado sentimental del cual siempre se filtraron rumores pero pocas confirmaciones. Ahora, según rumores de estas semanas, el Sol de México estaría en pareja con Paloma Cuevas.

Paloma, de 50 años, es una reconocida diseñadora de modas española, y se ha dicho que el vínculo que tiene con Luis Miguel es tan importante y fuerte que él ya le habría propuesto matrimonio, regalándole recientemente un anillo de compromiso. Ella se divorció hace un tiempo del torero Enrique Ponce quien supo ser también amigo del cantante.

Todavía no se han manifestado al respecto, ni el artista mexicano ni la diseñadora española, por lo cual no hay confirmaciones. No obstante, quien sí ha salido a hablar sobre toda esta cuestión es el padre de Cuevas, el compositor Victoriano Valencia.

Poniendo algunos paños fríos a los rumores de romance (aunque no del todo), Valencia explicó el vínculo entre el cantante y su hija: “Sé que son muy amigos pero nada más. Ella lleva varios años separada y tiene derecho a ser feliz”, confesaba al ser consultado sobre estas versiones de boda que envuelven a la familia.

Luego, dejando abierto un panorama a futuro, agregó: “Son nada más que amigos de la infancia. Paloma es madrina del primer hijo que tuvo Luis Miguel, o sea que de ahí les une la amistad. Él es una gran persona, un caballero y un grandioso artista y no me disgustaría, pero quien tiene que decidirlo es ella”.

Sin ir más lejos, Victoriano explicó que Luis Miguel le parece un muy buen partido para su hija y confesó: “Él siempre ha dicho que Paloma es el amor de su vida y yo le daría el aprobado porque es un señor, pero eso es ella quien lo tiene que decidir”.

Para finalizar, consultado sobre la opinión que tiene del exitoso artista, destacó: “Es un gran muchacho, una gran persona, un caballero… Es un grandioso artista, ahí está la prueba de miles de canciones”, para luego recalcar que “es ella quien lo tiene que decidir”.

En medio de los rumores de boda, de un posible romance y dos protagonistas que todavía no han salido a dar declaraciones oficiales, sin dudas las palabras de Victoriano dejan abiertos más interrogantes ya que parte de sus declaraciones representan una evasiva al respecto que genera sospechas sobre el vínculo entre Luismi y Paloma. Eso sí, él estaría complacido de sumarlo a su familia.