Quién es el famoso actor de House of the Dragon que no tiene redes sociales

La fama es una moneda de dos caras. Por un lado, están los reconocimientos de la prensa, los elogios de los admiradores y pedidos de fotos o autógrafos mientras que, por otro, muchas veces ese nivel de exposición les impide a las celebridades llevar una vida tranquila que les permita salir a comer o ir al cine. Con el fin de no alimentar el interés sobre sus cuestiones personales, Ewan Mitchell, actor de House of the Dragon, optó por no tener cuentas en redes sociales.

Dado que mantener a resguardo de su vida privada puede no estar en las manos de los protagonistas, muchas estrellas adoptan medidas similares a las del británico para limitar su exposición.

Las redes sociales exacerban esa necesidad de novedades sobre la vida de las celebridades y, a su vez, se convierten en un espacio donde el público se siente habilitado a realizar comentarios hirientes, escudándose en el anonimato, lo cual lleva a algunos famosos a cerrar sus cuentas como hizo Tom Holland.

Más allá de que sean favorables o negativos, para Mitchell los mensajes de los usuarios pueden resultar agobiantes. Además, opta por resguardar su ámbito privado por considerarlo algo muy valioso que no desea verlo comprometido por cierta obligación de generar contenido para conseguir seguidores.

A sus 25 años, el actor afronta el trabajo principal de su carrera, donde interpreta al personaje Aemond Targaryen, el segundo hijo del rey Viserys, en la historia que antecede 200 años a los sucesos de Game of Thrones y situada 172 años previos al nacimiento de Daenerys Targaryen. La aparición de Ewan en la serie se dio en el octavo capítulo de House of the Dragon

Mitchell comenzó su carrera en 2015, con una participación en dos cortos. Tan solo dos años más tarde tuvo el trabajo que impulsó su carrera con su destacada representación de Osferth en la serie The Last Kingdom, disponible en Netflix, sobre la historia de los vikingos basada en las novelas de Bernard Cornwell.

House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones producida por HBO, se convirtió en una de las series del año tras su estreno en agosto. El relato gira en torno al surgimiento de un conflicto en el seno de la familia Targaryen denominado "Danza de dragones" que desata una disputa por la designación del heredero al trono.

Los fanáticos de la saga escrita por George Martin aguardaban ansiosos la nueva saga luego de seguir durante ocho temporadas los acontecimientos de la Casa Targaryen.