La verdadera razón por la que Enrique se distanció de su padre Julio Iglesias

Sin lugar a dudas Enrique Iglesias es uno de los artistas más importantes de la industria, y todo lo que ha logrado lo tiene por mérito propio. Si bien ha heredado el talento de su padre, Julio Iglesias, el camino recorrido por el esposo de Anna Kournikova lo ha hecho sin estar bajo la sombra de nadie. Sin embargo, la relación entre padre e hijo, no es la mejor desde ya hace mucho tiempo.

Contrario a lo que se pudiera pensar, Julio no se alegró con la noticia de que uno de sus hijos se dedicaría a la misma profesión que él, e incluso se especula que este sería el principal motivo por el que estarían distanciados. Es que Enrique ocultó durante muchos años su sueño a su papá, ya que éste era muy celoso de su fama.

Las últimas fotos en las que se lo ven juntos a ambos son de la adolescencia de Enrique.

Es así que desde hace varias décadas ambos artistas no se han mostrado juntos en público, ya que desde que es un adolescente, su papá le habría retirado todo su apoyo y pese a ello, Enrique logró forjar una larga y exitosa carrera musical.

En una entrevista de 2007, Enrique Iglesias se sinceró con el periodista peruano Jaime Bayly y reveló que cuando firmó su primer contrato en una discográfica no se lo contó a su papá ya que sabía que su reacción sería de rechazo. “A los seis meses se enteró mi padre, me dijo: '¿Qué coño haces? No sabes lo que estás haciendo ¿por qué no me lo has dicho?' Hice las maletas y me marché a Canadá para hacer mi primer disco con el arranque como Enrique Martínez, el Iglesias era muy obvio”, confesó el cantante.

Julio le habría retirado su apoyo a Enrique cuando firmó su primer contrato discográfico.

Cuando Julio Iglesias se enteró de lo que había hecho su hijo, se distanció por completo de Enrique y así recuerda las palabras de su papá: “No vas a poder conseguir nada sin mí. Julio escuchó el disco y estaba molesto. ‘Esto es un desastre, no me gusta nada’, decía. ‘No vas a llegar a ningún lado. Esto no va a vender’. Pero, de repente, el disco empezó a vender, ‘¡Has vendido un millón porque eres mi hijo!’, le dijo Julio.

Actualmente ninguno de los dos cantantes ha hecho ninguna declaración sobre su relación y se desconoce si fuera de los flashes tuvieron algún encuentro en estos últimos años.