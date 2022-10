Emily Ratajkowski contó qué pasa con Brad Pitt

Emily Ratajkowski entró al centro de la escena durante este último tiempo luego de haber sido relacionada con rumores de romance con Brad Pitt. La modelo británica de 31 años, una mujer bellísima que despierta suspiros con cada publicación en redes y aparición pública, viene desde hace unas largas semanas vinculada al actor.

Durante el año pasado, Emily presentó el libro 'My Body', una obra que muestra su perspectiva de cómo es estar en el centro de la industria de la belleza, las pasarelas y como es vivir y sufrir dentro de este entorno. Además, por estos días anunció que estrenará su propio podcast 'High Low with EmRata'.

radPor estas horas la modelo se presentó este miércoles por la noche en la gran fiesta de la revista W, y su presencia no paso inadvertida como parte de un evento lleno de estrellas en Nueva York. Desde su look que generó miles de suspiros, pero sobre todo hablando de los rumores con Brad.

En diálogo con Variety, la estrella no pudo evitar que le hicieran la gran pregunta de estos días, consultándole si está o no en algún tipo de relación con el actor. Lejos de desmentir las versiones que estuvieron circulando en estos días, prefirió aportar una reflexión sobre cómo procesa lo que se dice sobre ella en los medios.

“Tengo una relación muy complicada con Internet por ser una celebridad”. Luego, respecto a Pitt, arrojó una respuesta evasiva: “Una de las cosas sobre las que escribí en un ensayo de mi libro (por el mencionado 'My Body') es el entendimiento. La mejor manera para ser feliz y para estar plena es dejar ir ciertas cosas”.

Por otro lado, Ratajkowski aseguró además que no se encuentra en una relación seria, algo que tiene una connotación con parte del pasado que está soltando. “Estoy soltera por primera vez en mi vida y estoy disfrutando de la libertad que me otorga el no preocuparme por cómo soy percibida”.

Lo cierto es que Emily no siente la necesidad de ponerle rótulos a los vínculos que está teniendo actualmente, recordando que viene de atravesar un duro divorcio con Sebastian Bear-McClard. Hace poco más de un mes anunciaron esta ruptura, en medio de rumores de infidelidades por parte del productor y poniéndole punto final a cuatro años de matrimonio.

En septiembre, el reconocido portal Page Six publicó que fuentes cercanas a Emily y Brad aseguraban que estaban viéndose. De acuerdo a lo que informaba la publicación, venían saliendo en secreto durante varias semanas, aunque aún así se negó que estuvieran manteniendo un noviazgo formal ya que prefieren disfrutar el momento, como la propia modelo lo expresó en la entrevista.