Brad Pitt y Emily Ratajkowski estarían comenzando una relación amorosa

Brad Pitt está teniendo un presente muy bueno ya que no solo le está yendo de maravillas en su carrera actoral sino también en cuestiones del amor. Hace algunas horas estalló el rumor de que el exesposo de Angelina Jolie estaría comenzando una nueva relación amorosa con una supermodelo que también ha tenido participaciones en la actuación.

Estamos hablando de la artista Emily Ratajkowski que está actualmente tramitando su divorcio con el productor de cine Sebastian Bear-McClard. Según informa el sitio Page Six Brad y Emily han salido un par de veces pero todavía no son nada. Solo dos personas que están comenzando a conocerse.

Brad Pitt luce una imagen muy juvenil a sus 58 años

Una fuente describió a Page Six que oficialmente: "Brad no está saliendo con nadie. Se les ha visto un par de veces juntos". Estos rumores comenzaron luego de que circularan varias fotos de ellos juntos en diversos eventos. A finales del mes pasado Ok revista informó de que Brad estaba enamorado de Emily en la fiesta de los Oscar de Vanity Fair.

Además este medio agregó de que el protagonista de la película Troya hizo una movida luego de la separación de la modelo con el productor de cine. Ratajkowski y Bear-McClard, que se casaron en 2018 y dieron la bienvenida a un bebé en 2021, se separaron durante este verano después de que Emily supuestamente descubriera que la estaba engañando.

Emily Ratajkowski fue madre por primera vez el año pasado.

De confirmarse este rumor Brad Pitt y Emily Ratajkowski serán una de las parejas más mediáticas de la pantalla grande. Ellos se llevan las miradas de todos cada vez que aparecen en redes o asisten a un evento.